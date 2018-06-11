MA_Difference 趋势指标显示以下数值间的绝对差值:

价格与 MA1 价格与 MA2 MA1 和 MA2

指标有九个输入参数:

MA1 period - MA1 计算周期;

- MA1 计算周期; MA1 method - MA1 计算方法;

- MA1 计算方法; MA2 period - MA2 计算周期;

- MA2 计算周期; MA2 method - MA2 计算方法;

- MA2 计算方法; Applied price - 计算两条均线的价格类型;

- 计算两条均线的价格类型; Absolute difference - 显示差值的绝对值 (Yes/No);

- 显示差值的绝对值 (Yes/No); Show difference MA1/MA2 - 是否显示差值线 (Yes/No);

- 是否显示差值线 (Yes/No); Show MA1 - 是否显示 MA1 线 (Yes/No);

- 是否显示 MA1 线 (Yes/No); Show MA2 - 是否显示 MA2 线 (Yes/No)。

指标值的解读与标准 ADX 类似: MA1 和 MA2 的高数值表示趋势，低数值表示整理。 差值线可以用来确定 MA1 和 MA2 的高数值阈值。

图例1. 绝对值的差值

图例 2. 相对值的差值