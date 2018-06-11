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指标

MA_Difference - MetaTrader 5脚本

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MA_Difference 趋势指标显示以下数值间的绝对差值:

  1. 价格与 MA1
  2. 价格与 MA2
  3. MA1 和 MA2

指标有九个输入参数:

  • MA1 period - MA1 计算周期;
  • MA1 method - MA1 计算方法;
  • MA2 period - MA2 计算周期;
  • MA2 method - MA2 计算方法;
  • Applied price - 计算两条均线的价格类型;
  • Absolute difference - 显示差值的绝对值 (Yes/No);
  • Show difference MA1/MA2 - 是否显示差值线 (Yes/No);
  • Show MA1 - 是否显示 MA1 线 (Yes/No);
  • Show MA2 - 是否显示 MA2 线 (Yes/No)。
指标值的解读与标准 ADX 类似: MA1 和 MA2 的高数值表示趋势，低数值表示整理。 差值线可以用来确定 MA1 和 MA2 的高数值阈值。

图例1. 绝对值的差值

图例1. 绝对值的差值

图例 2. 相对值的差值

图例 2. 相对值的差值

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/20268

Cumulative_Volume Cumulative_Volume

由不同数据表示类型的交易量指标。

SHL_MA_Band SHL_MA_Band

趋势指标: 平滑高/低点线性回归带。

Period_Open_Line Period_Open_Line

指标显示区间的开盘价格。

PVT PVT

价格交易量趋势 (PVT) 是价格趋势和交易量的指标，类似于标准的平衡量 (OBV) 指标。