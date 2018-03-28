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MA_Difference - индикатор для MetaTrader 5
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Трендовый индикатор MA_Difference отображает абсолютную разницу между:
- ценой и МА1;
- ценой и МА2;
- МА1 и МА2.
Индикатор имеет девять настраиваемых параметров:
- MA1 period - период расчета МА1;
- MA1 method - метод расчета МА1;
- MA2 period - период расчета МА2;
- MA2 method - метод расчета МА2;
- Applied price - цена расчета обеих МА;
- Absolute difference - показывать разницу в абсолютных величинах (переключатель Yes/No);
- Show difference MA1/MA2 - показывать линию Difference (переключатель Yes/No);
- Show MA1 - показывать линию МА1 (переключатель Yes/No);
- Show MA2 - показывать линию МА2 (переключатель Yes/No).
Показания индикатора можно интерпретировать примерно тем же способом, что и у стандартного индикатора ADX: высокие значения линий MA1, MA2 свидетельствуют о наличии тренда, низкие - о консолидации. Линия Difference может служить пороговой величиной для определения высоких значений линий МА1 и МА2.
Рис.1. Разница в абсолютных величинах
Рис.2. Разница в относительных величинах
Cumulative_Volume
Индикатор объемов с разными видами представления данных.Hull MACD
В этой версии для расчета MACD используется не EMA, как в оригинальной версии Джералда Аппеля, а скользящая средняя Халла (Hull Moving Average). Это делает ее быстрее, чем версия с EMA. Она подходит как для скальпинга, так и для трендовых технологий торговли (если используются более длинные периоды расчета).
Period_Open_Line
Индикатор цены открытия периода.PVT
Price Volume Trend (PVT) - индикатор тенденции цены и объема, аналогичный стандартному On Balance Volume (OBV).