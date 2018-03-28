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Индикаторы

MA_Difference - индикатор для MetaTrader 5

Scriptor
Scriptor

Scriptor

1610 кодов 16 тем 187 комментариев
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Просмотров:
1509
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Опубликован:
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Трендовый индикатор MA_Difference отображает абсолютную разницу между:

  1. ценой и МА1;
  2. ценой и МА2;
  3. МА1 и МА2.

Индикатор имеет девять настраиваемых параметров:

  • MA1 period - период расчета МА1;
  • MA1 method - метод расчета МА1;
  • MA2 period - период расчета МА2;
  • MA2 method - метод расчета МА2;
  • Applied price - цена расчета обеих МА;
  • Absolute difference - показывать разницу в абсолютных величинах (переключатель Yes/No);
  • Show difference MA1/MA2 - показывать линию Difference (переключатель Yes/No);
  • Show MA1 - показывать линию МА1 (переключатель Yes/No);
  • Show MA2 - показывать линию МА2 (переключатель Yes/No).
Показания индикатора можно интерпретировать примерно тем же способом, что и у стандартного индикатора ADX: высокие значения линий MA1, MA2 свидетельствуют о наличии тренда, низкие - о консолидации. Линия Difference может служить пороговой величиной для определения высоких значений линий МА1 и МА2.

Рис.1. Разница в абсолютных величинах

Рис.1. Разница в абсолютных величинах

Рис.2. Разница в относительных величинах

Рис.2. Разница в относительных величинах

Cumulative_Volume Cumulative_Volume

Индикатор объемов с разными видами представления данных.

Hull MACD Hull MACD

В этой версии для расчета MACD используется не EMA, как в оригинальной версии Джералда Аппеля, а скользящая средняя Халла (Hull Moving Average). Это делает ее быстрее, чем версия с EMA. Она подходит как для скальпинга, так и для трендовых технологий торговли (если используются более длинные периоды расчета).

Period_Open_Line Period_Open_Line

Индикатор цены открытия периода.

PVT PVT

Price Volume Trend (PVT) - индикатор тенденции цены и объема, аналогичный стандартному On Balance Volume (OBV).