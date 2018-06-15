無料でロボットをダウンロードする方法を見る
SHL_MA_Band - MetaTrader 5のためのインディケータ
この指標は、線形回帰法（LSMA 線形回帰MA ）によって計算された2つの移動平均に基づく、ボリンジャーバンドとエンベロープのバリエーションです。
これはHL_MA_Band指標に平滑化が追加されたバージョンです。
パラメータは2つです。
- Period - LSMA計算期間
- Method - LSMA平滑化法
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/20263
