このオシレータ指標では、ボリュームデータを表示する興味深い方法が提供されます。選択した期間の合計ボリュームが表示されます。

ボリュームデータは、いくつかの方法で表現できます。

総数 絶対的 相対的

別々 絶対的 相対的



ボリュームは、相対値や絶対値だけでなく、総数としえｔや別々にも表示できます。

指標には3つの入力パラメータがあります。

Period - 計算期間

- 計算期間 Combined - データをまとめてまたは別々に表示する（Yes/No）

- データをまとめてまたは別々に表示する（Yes/No） Relative - 相対値/絶対値を選ぶ (Yes/No)

図1 まとめた、相対値としての表示





図2 まとめた、絶対値としての表示





図3 別々の、相対値としての表示





図4 別々の、絶対値としての表示