記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
Cumulative_Volume - MetaTrader 5のためのインディケータ
- ビュー:
- 723
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
このオシレータ指標では、ボリュームデータを表示する興味深い方法が提供されます。選択した期間の合計ボリュームが表示されます。
ボリュームデータは、いくつかの方法で表現できます。
- 総数
- 絶対的
- 相対的
- 別々
- 絶対的
- 相対的
ボリュームは、相対値や絶対値だけでなく、総数としえｔや別々にも表示できます。
指標には3つの入力パラメータがあります。
- Period - 計算期間
- Combined - データをまとめてまたは別々に表示する（Yes/No）
- Relative - 相対値/絶対値を選ぶ (Yes/No)
図1 まとめた、相対値としての表示
図2 まとめた、絶対値としての表示
図3 別々の、相対値としての表示
図4 別々の、絶対値としての表示
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/20267
