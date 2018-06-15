コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Telegram上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
インディケータ

Cumulative_Volume - MetaTrader 5のためのインディケータ

Scriptor | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
723
評価:
(17)
パブリッシュ済み:
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

このオシレータ指標では、ボリュームデータを表示する興味深い方法が提供されます。選択した期間の合計ボリュームが表示されます。

ボリュームデータは、いくつかの方法で表現できます。

  • 総数
    • 絶対的
    • 相対的
  • 別々
    • 絶対的
    • 相対的

ボリュームは、相対値や絶対値だけでなく、総数としえｔや別々にも表示できます。

指標には3つの入力パラメータがあります。

  • Period - 計算期間
  • Combined - データをまとめてまたは別々に表示する（Yes/No）
  • Relative - 相対値/絶対値を選ぶ (Yes/No)

図1　まとめた、相対値としての表示


図2　まとめた、絶対値としての表示


図3　別々の、相対値としての表示


図4　別々の、絶対値としての表示

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/20267

SHL_MA_Band SHL_MA_Band

トレンド指標: 平滑化されたS高/低線形回帰帯域

HL_MA_Band HL_MA_Band

トレンド指標: 高/低線形回帰帯域

MA_Difference MA_Difference

MAと価格の差を示すオシレータ指標です。

Period_Open_Line Period_Open_Line

この指標では期間の始値ga示されます。