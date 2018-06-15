コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

HL_MA_Band - MetaTrader 5のためのインディケータ

この指標は、線形回帰法（LSMA 線形回帰MA ）によって計算された2つの移動平均に基づく、ボリンジャーバンドとエンベロープのバリエーションです。

入力パラメータは1つだけです。

  • Period - LSMA計算期間

指標の平滑化されたバージョン: SHL_MA_Band

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/20261

