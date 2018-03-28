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Cumulative_Volume - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор-осциллятор предоставляет интересный способ представления данных по объемам. Отображает общий объем за выбранный период.
Отображение данных по объемам можно отображать несколькими видами:
- Комбинированный
- Абсолютный;
- Относительный.
- Раздельный
- Абсолютный;
- Относительный.
Можно выбирать между относительным и абсолютным представлением объемов, и для каждого из них совокупное или разделенное (вверх/вниз) представление данных.
Индикатор имеет три настраиваемых параметра:
- Period - период расчета;
- Combined - переключатель совокупного/раздельного представления данных (Yes/No);
- Relative - переключатель относительного/абсолютного представления гистограммы (Yes/No).
Рис.1. Комбинированное, относительное представление
Рис.2. Комбинированное, неотносительное представление
Рис.3. Некомбинированное, относительное представление
Рис.4. Некомбинированное, неотносительное представление
В этой версии для расчета MACD используется не EMA, как в оригинальной версии Джералда Аппеля, а скользящая средняя Халла (Hull Moving Average). Это делает ее быстрее, чем версия с EMA. Она подходит как для скальпинга, так и для трендовых технологий торговли (если используются более длинные периоды расчета).Point of Balance
Индикатор показывает текущий тренд путем цветового отображения текущего баланса продавцов и покупателей. Противоположный цвет не отображается, пока не становится трендом (следовательно, отсутствие цвета означает, что преобладает противоположный тренд).
Индикатор-осциллятор разницы между МА и ценой.Period_Open_Line
Индикатор цены открытия периода.