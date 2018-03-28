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Индикаторы

Cumulative_Volume - индикатор для MetaTrader 5

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Scriptor

1610 кодов 16 тем 187 комментариев
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Просмотров:
2803
Рейтинг:
(17)
Опубликован:
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Индикатор-осциллятор предоставляет интересный способ представления данных по объемам. Отображает общий объем за выбранный период.

Отображение данных по объемам можно отображать несколькими видами:

  • Комбинированный
    • Абсолютный;
    • Относительный.
  • Раздельный
    • Абсолютный;
    • Относительный.

Можно выбирать между относительным и абсолютным представлением объемов, и для каждого из них совокупное или разделенное (вверх/вниз) представление данных.

Индикатор имеет три настраиваемых параметра:

  • Period - период расчета;
  • Combined - переключатель совокупного/раздельного представления данных (Yes/No);
  • Relative - переключатель относительного/абсолютного представления гистограммы (Yes/No).

Рис.1. Комбинированное, относительное представление


Рис.2. Комбинированное, неотносительное представление


Рис.3. Некомбинированное, относительное представление


Рис.4. Некомбинированное, неотносительное представление

Hull MACD Hull MACD

В этой версии для расчета MACD используется не EMA, как в оригинальной версии Джералда Аппеля, а скользящая средняя Халла (Hull Moving Average). Это делает ее быстрее, чем версия с EMA. Она подходит как для скальпинга, так и для трендовых технологий торговли (если используются более длинные периоды расчета).

Point of Balance Point of Balance

Индикатор показывает текущий тренд путем цветового отображения текущего баланса продавцов и покупателей. Противоположный цвет не отображается, пока не становится трендом (следовательно, отсутствие цвета означает, что преобладает противоположный тренд).

MA_Difference MA_Difference

Индикатор-осциллятор разницы между МА и ценой.

Period_Open_Line Period_Open_Line

Индикатор цены открытия периода.