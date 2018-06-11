此振荡器指标提供了一个有趣的方法来呈现交易量数据 它显示选定时间段内的总交易量。

交易量数据可以用几种方式表示:

组合 绝对 相对

分别 绝对 相对



交易量可以显示为相对值或绝对值，也可组合或分别显示。

指标有三个输入参数:

Period - 计算周期;

- 计算周期; Combined - 以组合方式或分别方式显示数据 (Yes/No);

- 以组合方式或分别方式显示数据 (Yes/No); Relative - 在相对和绝对之间选择 (Yes/No)。

图例1. 组合, 相对表示





图例 2. 组合, 非相对表示





图例 3. 非组合, 相对表示





图例 4. 非组合, 非相对表示