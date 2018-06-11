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此振荡器指标提供了一个有趣的方法来呈现交易量数据 它显示选定时间段内的总交易量。

交易量数据可以用几种方式表示:

  • 组合
    • 绝对
    • 相对
  • 分别
    • 绝对
    • 相对

交易量可以显示为相对值或绝对值，也可组合或分别显示。

指标有三个输入参数:

  • Period - 计算周期;
  • Combined - 以组合方式或分别方式显示数据 (Yes/No);
  • Relative - 在相对和绝对之间选择 (Yes/No)。

图例1. 组合, 相对表示


图例 2. 组合, 非相对表示


图例 3. 非组合, 相对表示


图例 4. 非组合, 非相对表示

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/20267

SHL_MA_Band SHL_MA_Band

趋势指标: 平滑高/低点线性回归带。

HL_MA_Band HL_MA_Band

趋势指标: 高/低点线性回归带。

MA_Difference MA_Difference

一款振荡指标显示均线和价格之间的差值。

Period_Open_Line Period_Open_Line

指标显示区间的开盘价格。