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此振荡器指标提供了一个有趣的方法来呈现交易量数据 它显示选定时间段内的总交易量。
交易量数据可以用几种方式表示:
- 组合
- 绝对
- 相对
- 分别
- 绝对
- 相对
交易量可以显示为相对值或绝对值，也可组合或分别显示。
指标有三个输入参数:
- Period - 计算周期;
- Combined - 以组合方式或分别方式显示数据 (Yes/No);
- Relative - 在相对和绝对之间选择 (Yes/No)。
图例1. 组合, 相对表示
图例 2. 组合, 非相对表示
图例 3. 非组合, 相对表示
图例 4. 非组合, 非相对表示
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/20267
SHL_MA_Band
趋势指标: 平滑高/低点线性回归带。HL_MA_Band
趋势指标: 高/低点线性回归带。
MA_Difference
一款振荡指标显示均线和价格之间的差值。Period_Open_Line
指标显示区间的开盘价格。