記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
LR_MACD - MetaTrader 5のためのインディケータ
- ビュー:
- 869
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
線形回帰法（LSMA 線形回帰MA）によって構築された移動平均に基づいて計算されたMACD指標です。
入力パラメータは5つあります。
- Fast LSMA period - 高速LSMA計算期間
- Slow LSMA period - 低速LSMA計算期間
- Signal period - MACDシグナルラインの期間
- Signal method - MACDシグナルラインの平滑化法
- Signal applied price - MACDシグナルラインの計算に使用される価格
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/20260
