LR_MACD - MetaTrader 5のためのインディケータ

線形回帰法（LSMA 線形回帰MA）によって構築された移動平均に基づいて計算されたMACD指標です。

入力パラメータは5つあります。

  • Fast LSMA period - 高速LSMA計算期間
  • Slow LSMA period - 低速LSMA計算期間
  • Signal period - MACDシグナルラインの期間
  • Signal method - MACDシグナルラインの平滑化法
  • Signal applied price - MACDシグナルラインの計算に使用される価格

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/20260

