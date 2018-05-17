コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Facebook上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
インディケータ

LRL - MetaTrader 5のためのインディケータ

Scriptor | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
886
評価:
(10)
パブリッシュ済み:
LRL.mq5 (7.71 KB) ビュー
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

線形回帰法によって計算された移動平均です。

指標には2つの入力パラメータがあります。

  • Period - 計算期間
  • Applied price - 計算に使用される価格

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/20217

HA EMA3指標 HA EMA3指標

平均足ローソク足に基づく移動平均です。

BW_Zone_Trading BW_Zone_Trading

修正されたBW領域取引 - 修正されたビルウィリアムズの領域取引の指標です。

LR_Ratio LR_Ratio

この指標には2つのLSMAの比率が表示されます。

XBarClearCloseTrend XBarClearCloseTrend

トレンドシグナル指標です。