LRL - MetaTrader 5のためのインディケータ
線形回帰法によって計算された移動平均です。
指標には2つの入力パラメータがあります。
- Period - 計算期間
- Applied price - 計算に使用される価格
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/20217
