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SHL_MA_Band - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор представляет собой разновидность Bollinger Bands, Envelopes на основе двух сглаженных скользящих средних, рассчитываемых методом линейной регрессии (LSMA Linear regression MA).
Представляет собой версию индикатора HL_MA_Band с добавлением сглаживания.
Имеет два настраиваемых параметра:
- Period - период расчета LSMA;
- Method - метод сглаживания LSMA.
HL_MA_Band
Трендовый индикатор High/Low Linear regression band.LR_MACD
MACD на основе Linear regression MA.
VA
Индикатор Velocity/Acceleration.Stochastic of T3
Эта версия стохастического осциллятора уменьшает количество ложных алертов путем сглаживания цены перед тем, как использовать ее для расчета стохастика. В результате мы получаем удобный сглаженный стохастик, который можно легко использовать в системах трендовой торговли.