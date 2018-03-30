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Индикаторы

SHL_MA_Band - индикатор для MetaTrader 5

Scriptor
Scriptor

Scriptor

1610 кодов 16 тем 187 комментариев
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2100
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(13)
Опубликован:
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Индикатор представляет собой разновидность Bollinger Bands, Envelopes на основе двух сглаженных скользящих средних, рассчитываемых методом линейной регрессии (LSMA Linear regression MA).

Представляет собой версию индикатора HL_MA_Band с добавлением сглаживания.

Имеет два настраиваемых параметра:

  • Period - период расчета LSMA;
  • Method - метод сглаживания LSMA.

HL_MA_Band HL_MA_Band

Трендовый индикатор High/Low Linear regression band.

LR_MACD LR_MACD

MACD на основе Linear regression MA.

VA VA

Индикатор Velocity/Acceleration.

Stochastic of T3 Stochastic of T3

Эта версия стохастического осциллятора уменьшает количество ложных алертов путем сглаживания цены перед тем, как использовать ее для расчета стохастика. В результате мы получаем удобный сглаженный стохастик, который можно легко использовать в системах трендовой торговли.