CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Telegram!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

HL_MA_Band - индикатор для MetaTrader 5

Scriptor
Scriptor

Scriptor

1610 кодов 16 тем 187 комментариев
| Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
1863
Рейтинг:
(10)
Опубликован:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Индикатор представляет собой разновидность Bollinger Bands, Envelopes, на основе двух скользящих средних, рассчитываемых методом линейной регрессии (LSMA Linear regression MA).

Имеет один настраиваемый параметр:

  • Period - период расчета LSMA.

Версия индикатора с добавлением сглаживания: SHL_MA_Band.
LR_MACD LR_MACD

MACD на основе Linear regression MA.

ProfLine ProfLine

Скрипт рисует горизонтальные линии профита для ордеров BUY (синим цветом) и SELL (красным цветом).

SHL_MA_Band SHL_MA_Band

Трендовый индикатор Smoothed High/Low Linear regression band.

VA VA

Индикатор Velocity/Acceleration.