Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Telegram!
Ставь лайки и следи за новостями
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
HL_MA_Band - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 1863
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Индикатор представляет собой разновидность Bollinger Bands, Envelopes, на основе двух скользящих средних, рассчитываемых методом линейной регрессии (LSMA Linear regression MA).
Имеет один настраиваемый параметр:
- Period - период расчета LSMA.
Версия индикатора с добавлением сглаживания: SHL_MA_Band.
LR_MACD
MACD на основе Linear regression MA.ProfLine
Скрипт рисует горизонтальные линии профита для ордеров BUY (синим цветом) и SELL (красным цветом).
SHL_MA_Band
Трендовый индикатор Smoothed High/Low Linear regression band.VA
Индикатор Velocity/Acceleration.