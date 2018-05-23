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因为有人有很多抱怨，认为 MetaTrader 5 比 MetaTrader 4 在代码方面复杂太多。但是看起来人们并没有完全了解 MetaTrader 5 的功能，
这里只是一个例子：一个由平均值生成的著名的 RSI, 只是在主循环中使用了三行代码(如果包含 RSI 倾斜方向改变有颜色设置的话，就是４行代码). 那在 MetaTrader 4 中是不可能的，所以有些抱怨完全没有意义。这可以用作模板，用于一些其它指标，如果有人认为 MetaTrader 5 中什么事情都很复杂的话，这可以提供一个简单化的方案。
由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/20241
T3 随机振荡
这个版本的随机振荡指标减少了错误提醒的数量，因为它在随机振荡计算之前平滑了价格。这样生成了很平滑的随机振荡，可以简单用于趋势交易系统中。Hull MACD
这个版本的 MACD 使用了 Hull 移动平均来做 MACD 计算，而不是使用的 EMA (就像最初的 Gerald Appel 版本使用的那样). 这使得它比 EMA 版本 "更快"，更适合于剥头皮技术以及趋势技术（如果使用了更长的计算周期数）。
平均值的MACD
这是一个可以使用平均值作为输入价格而不是使用“单纯的”价格计算的 MACD。那样可以有助于过滤掉一些错误信号，但是这个代码的主要目的是展示使用 MetaTrader 5 可以简单地完成任务。除了这类指标中常用的选项之外，还有选项是关于根据 MACD 倾斜方向改变或者 MACD 与信号线交叉的颜色改变的。Renko 2.0 Offline
这个EA交易并不进行交易，它会在1M图表上生成自定义的交易品种信息。