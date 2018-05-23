这个版本的随机振荡指标减少了错误提醒的数量，因为它在随机振荡计算之前平滑了价格。这样生成了很平滑的随机振荡，可以简单用于趋势交易系统中。

这个版本的 MACD 使用了 Hull 移动平均来做 MACD 计算，而不是使用的 EMA (就像最初的 Gerald Appel 版本使用的那样). 这使得它比 EMA 版本 "更快"，更适合于剥头皮技术以及趋势技术（如果使用了更长的计算周期数）。