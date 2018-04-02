Многие жалуются, что MetaTrader 5 намного сложнее, чем MetaTrader 4, с точки зрения кода. Но мне кажется, что эти пользователи не в полной мере изучили возможности MetaTrader 5.



Вот только один пример: хорошо известный RSI по MA, написанный всего четырьмя строчками кода в основном цикле (цвет наклона RSI назначается в одной из этих 4 строк). В MetaTrader 4 реализовать такое было бы невозможно. Таким образом, мы видим, что многие жалобы несостоятельны. Этот код можно использовать в качестве шаблона для некоторых других индикаторов. Он обеспечивает простоту решений для тех, кто считает, что в MetaTrader 5 всё очень сложно.

