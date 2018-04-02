Осциллятор стохастик — импульсный индикатор, который сравнивает цену диапазона с ценой за определенный момент времени. Чувствительность осциллятора к движениям рынка регулируется путем настройки временного периода или взятием скользящего среднего от результата.



Эта версия стохастического осциллятора уменьшает количество ложных алертов путем сглаживания цены перед тем, как использовать ее для расчета стохастика. В результате мы получаем удобный сглаженный стохастик, который можно легко использовать в системах трендовой торговли.