Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Stochastic of T3 - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 1906
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Осциллятор стохастик — импульсный индикатор, который сравнивает цену диапазона с ценой за определенный момент времени. Чувствительность осциллятора к движениям рынка регулируется путем настройки временного периода или взятием скользящего среднего от результата.
Эта версия стохастического осциллятора уменьшает количество ложных алертов путем сглаживания цены перед тем, как использовать ее для расчета стохастика. В результате мы получаем удобный сглаженный стохастик, который можно легко использовать в системах трендовой торговли.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/20233
Индикатор Velocity/Acceleration.SHL_MA_Band
Трендовый индикатор Smoothed High/Low Linear regression band.
Хорошо известный индикатор RSI по MA, состоящий всего из четырех строчек кода основного цикла (цвет наклона RSI назначается в одной из этих 4 строк). Его можно использовать в качестве шаблона для некоторых других индикаторов. Он обеспечивает простоту решений для тех, кто считает, что в MetaTrader 5 всё очень сложно.MACD of average
Это MACD, которая в качестве входной цены может использовать среднее вместо обычной "чистой" цены. Это может помочь отфильтровать некоторые ложные сигналы, однако основная цель создания этого кода — показать, насколько просто можно решить некоторые задачи с использованием MetaTrader 5. В дополнение ко всем обычным опциям, которые используются в этом типе индикаторов, добавлены изменение цвета при изменении наклона MACD и линия пересечения MACD c сигнальной линией.