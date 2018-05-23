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T3 随机振荡 - MetaTrader 5脚本

Mladen Rakic
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随机振荡指标是一种动量指标，把价格与一定时间段内的价格范围做比较，通过调节该时间段或通过移动平均值来减小振荡器对市场运动的灵敏度。

这个版本通过在随机振荡计算之前平滑价格而减少了错误提醒的数量。这样生成了很平滑的随机振荡，可以简单用于趋势交易系统中。

由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/20233

Hull MACD Hull MACD

这个版本的 MACD 使用了 Hull 移动平均来做 MACD 计算，而不是使用的 EMA (就像最初的 Gerald Appel 版本使用的那样). 这使得它比 EMA 版本 "更快"，更适合于剥头皮技术以及趋势技术（如果使用了更长的计算周期数）。

平衡点 平衡点

这个指标通过显示当前平衡的颜色显示当前趋势。相反颜色不会显示，直到没有发现趋势 (所以，没有颜色及意思就是开始了反向趋势)

平均的 RSI 平均的 RSI

一个著名的用于平均的 RSI，是在主循环中使用三行代码的（RSI倾斜方向改变时颜色改变包含4行代码). 这可以用作模板，用于一些其它指标，如果有人认为 MetaTrader 5 中什么事情都很复杂的话，这可以提供一个简单化的方案。

平均值的MACD 平均值的MACD

这是一个可以使用平均值作为输入价格而不是使用“单纯的”价格计算的 MACD。那样可以有助于过滤掉一些错误信号，但是这个代码的主要目的是展示使用 MetaTrader 5 可以简单地完成任务。除了这类指标中常用的选项之外，还有选项是关于根据 MACD 倾斜方向改变或者 MACD 与信号线交叉的颜色改变的。