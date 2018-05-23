随机振荡指标是一种动量指标，把价格与一定时间段内的价格范围做比较，通过调节该时间段或通过移动平均值来减小振荡器对市场运动的灵敏度。

这个版本通过在随机振荡计算之前平滑价格而减少了错误提醒的数量。这样生成了很平滑的随机振荡，可以简单用于趋势交易系统中。