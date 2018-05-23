移动平均聚合/分离振荡指标(MACD)是由 Gerald Appel 在上世纪七十年代晚期发明的，它是现有的最简单和最有效的动量指标之一，MACD 把两个跟随趋势的指标，即移动平均，通过使用较长周期数移动平均减去较短周期数移动平均而组合成一个动量振荡指标，这样，MACD 就提供了两个方面的最佳: 跟随趋势和动量.

MACD 随着移动平均的聚合交叉和分离在零线上下波动，交易者可以寻找信号线交叉，中间线交叉以及背离来生成信号。因为 MACD 是没有边界的，它对识别超买和超卖水平不是很有用。

这个版本的 MACD 使用了 Hull 移动平均来做 MACD 计算，而不是使用的 EMA (就像最初的 Gerald Appel 版本使用的那样). 这使得它比 EMA 版本 "更快"，更适合于剥头皮技术以及趋势技术（如果使用了更长的计算周期数）。