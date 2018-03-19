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Индикаторы

Hull MACD - индикатор для MetaTrader 5

Mladen Rakic
Mladen Rakic

Mladen Rakic

4.9 (188)
993 кода 95 тем 35864 комментария
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(26)
Опубликован:
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Индикатор MACD, разработанный Джералдом Аппелем в конце 1970-х годов, — один из самых простых и эффективных доступных индикаторов импульса. MACD превращает два трендовых индикатора, МА, в импульсный осциллятор путем вычитания МА с длинным периодом из МА с коротким. В результате MACD предлагает лучшее из обоих торговых тактик: следование за трендом и отслеживание импульса.

MACD принимает значения выше и ниже нуля, поскольку скользящие средние сходятся, пересекаются и расходятся. В качестве сигналов трейдеры могут искать пересечения сигнальной линии, пересечения центральной линии и расхождения. Поскольку MACD имеет неограниченный интервал, он не особенно полезен для определения уровней перекупленности и перепроданности.

В этой версии для расчета MACD используется не EMA, как в оригинальной версии Джералда Аппеля, а скользящая средняя Халла (Hull Moving Average). Это делает ее быстрее, чем версия с EMA. Она подходит как для скальпинга, так и для трендовых технологий торговли (если используются более длинные периоды расчета).

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/20224

Point of Balance Point of Balance

Индикатор показывает текущий тренд путем цветового отображения текущего баланса продавцов и покупателей. Противоположный цвет не отображается, пока не становится трендом (следовательно, отсутствие цвета означает, что преобладает противоположный тренд).

Candle Closing Time Remaining (CCTR) MT5 Candle Closing Time Remaining (CCTR) MT5

Версия индикатора Candle Closing Time Remaining (CCTR) для MetaTrader 5. Индикатор показывает время, оставшееся до закрытия свечи.

Cumulative_Volume Cumulative_Volume

Индикатор объемов с разными видами представления данных.

MA_Difference MA_Difference

Индикатор-осциллятор разницы между МА и ценой.