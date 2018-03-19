Индикатор MACD, разработанный Джералдом Аппелем в конце 1970-х годов, — один из самых простых и эффективных доступных индикаторов импульса. MACD превращает два трендовых индикатора, МА, в импульсный осциллятор путем вычитания МА с длинным периодом из МА с коротким. В результате MACD предлагает лучшее из обоих торговых тактик: следование за трендом и отслеживание импульса.

MACD принимает значения выше и ниже нуля, поскольку скользящие средние сходятся, пересекаются и расходятся. В качестве сигналов трейдеры могут искать пересечения сигнальной линии, пересечения центральной линии и расхождения. Поскольку MACD имеет неограниченный интервал, он не особенно полезен для определения уровней перекупленности и перепроданности.



В этой версии для расчета MACD используется не EMA, как в оригинальной версии Джералда Аппеля, а скользящая средняя Халла (Hull Moving Average). Это делает ее быстрее, чем версия с EMA. Она подходит как для скальпинга, так и для трендовых технологий торговли (если используются более длинные периоды расчета).

