コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Telegram上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
インディケータ

OnChart_Stochastic - MetaTrader 5のためのインディケータ

Scriptor | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
1071
評価:
(17)
パブリッシュ済み:
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

指標では、価格チャートで買われ過ぎ/売られ過ぎ領域を持つストキャスティクスが描画されます。

指標には設定可能なパラメータが8つあります。

  • %K period - メインラインの計算期間
  • %D period - シグナルラインの計算期間
  • Slowing - 減速期間
  • Smoothing method - 平滑化期間
  • Price field - 指標計算に使用される価格
  • Overbought - 買われ過ぎレベル
  • Oversold - 売られ過ぎレベル
  • ATR period - ATR期間
ATR期間は、ストキャスティクスの線に対する価格の一般的な影響の強さに影響します。

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/20221

征服者 征服者

ポジションを開け閉めするためのシグナル指標です。

XBarClearCloseTrend XBarClearCloseTrend

トレンドシグナル指標です。

Improve Improve

2つのiMA（移動平均、MA）と1つのiRSI（相対強度指数、RSI）に基づくエキスパートアドバイザーです。仮想利益が追跡され、2つの銘柄で動作します。

ハルMACD ハルMACD

このバージョンのMACDでは、MACD計算にEMAの代わりにハル移動平均が使用されます（元のGerald Appel版同様）。これにより、EMAバージョンよりも「高速」になり、スキャルピング技術やトレンド分析手法（長い計算時間を使用する場合）に適すようになります。