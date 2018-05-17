無料でロボットをダウンロードする方法を見る
指標では、価格チャートで買われ過ぎ/売られ過ぎ領域を持つストキャスティクスが描画されます。
指標には設定可能なパラメータが8つあります。
- %K period - メインラインの計算期間
- %D period - シグナルラインの計算期間
- Slowing - 減速期間
- Smoothing method - 平滑化期間
- Price field - 指標計算に使用される価格
- Overbought - 買われ過ぎレベル
- Oversold - 売られ過ぎレベル
- ATR period - ATR期間
ATR期間は、ストキャスティクスの線に対する価格の一般的な影響の強さに影響します。
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/20221
