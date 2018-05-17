コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Facebook上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
インディケータ

征服者 - MetaTrader 5のためのインディケータ

Scriptor | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
940
評価:
(18)
パブリッシュ済み:
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

シグナルヒストグラム指標です。シグナルマーク付きのヒストグラムを別のウィンドウに描画します。ヒストグラムには、買い、売り、中立状態を決定する3つの色があります。現在のトレンドの変化または完了を示すために、シグナルマークが描かれています。

指標には3つの入力パラメータがあります。

  • Period - MA計算期間
  • First Range period - 1番目の範囲（デフォルトでは10日）
  • Second Range period - 2番目の範囲（デフォルトでは10日）

買いシグナルの計算は下記です。

  1. 最後のClose > MAClose10（終値の10日間移動平均）
  2. 現在のMAClose10 > 10日前のMAClose10
  3. 最後のClose > 40日前のClose

3つの条件がすべて満たされると、買いシグナルが形成されます。売りには反対の条件が適用されます。

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/20220

XBarClearCloseTrend XBarClearCloseTrend

トレンドシグナル指標です。

LR_Ratio LR_Ratio

この指標には2つのLSMAの比率が表示されます。

OnChart_Stochastic OnChart_Stochastic

価格チャート上のストキャスティクスです。

Improve Improve

2つのiMA（移動平均、MA）と1つのiRSI（相対強度指数、RSI）に基づくエキスパートアドバイザーです。仮想利益が追跡され、2つの銘柄で動作します。