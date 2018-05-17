シグナルヒストグラム指標です。シグナルマーク付きのヒストグラムを別のウィンドウに描画します。ヒストグラムには、買い、売り、中立状態を決定する3つの色があります。現在のトレンドの変化または完了を示すために、シグナルマークが描かれています。

指標には3つの入力パラメータがあります。

Period - MA計算期間

- MA計算期間 First Range period - 1番目の範囲（デフォルトでは10日）

- 1番目の範囲（デフォルトでは10日） Second Range period - 2番目の範囲（デフォルトでは10日）