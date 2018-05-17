無料でロボットをダウンロードする方法を見る
シグナルヒストグラム指標です。シグナルマーク付きのヒストグラムを別のウィンドウに描画します。ヒストグラムには、買い、売り、中立状態を決定する3つの色があります。現在のトレンドの変化または完了を示すために、シグナルマークが描かれています。
指標には3つの入力パラメータがあります。
- Period - MA計算期間
- First Range period - 1番目の範囲（デフォルトでは10日）
- Second Range period - 2番目の範囲（デフォルトでは10日）
買いシグナルの計算は下記です。
- 最後のClose > MAClose10（終値の10日間移動平均）
- 現在のMAClose10 > 10日前のMAClose10
- 最後のClose > 40日前のClose
3つの条件がすべて満たされると、買いシグナルが形成されます。売りには反対の条件が適用されます。
