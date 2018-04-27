代码库部分
请观看如何免费下载自动交易
请在Twitter上找到我们！
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
到包裹
EA

改善 - MetaTrader 5EA

cybernet69 | Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português
发布者:
Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
Create a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
1 产品 1 信号 24 文章 1882 代码 353 主题 29246 评论
显示:
1931
等级:
(23)
已发布:
Improve.mq5 (37.65 KB) 预览
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
MQL5自由职业者 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务

思路来自: Mark, mq5 代码作者: barabashkakvn

智能交易系统只在一根新柱线上搜索开仓条件 (在新柱出现时执行操作)，而每次逐笔报价时会控制 虚拟盈利。 当发现开仓条件时 (检查 EA 运行的基准品种)，EA 一次开两笔仓位: 基准品种和 对冲品种

在 USDJPY 品种启动的一个例子, 而 对冲品种 是 USDCHF:

改善


输入参数

  • Lots - 每个品种的开仓交易量;
  • Virtual Profit (in money) - 盈利 (以资金为单位), 达到后所有持仓将被平仓;
  • Hedge symbol - 作为对冲的第二品种;
  • 快速移动平均参数:
    • MA Fast: 均化周期;
    • MA Fast: 水平位移;
    • MA Fast: 平滑类型;
    • MA Fast: 价格类型;
    • MA Slow: 均化周期。
  • 慢速移动平均的参数:
    • MA Slow: 水平位移;
    • MA Slow: 平滑类型;
    • MA Slow: 价格类型。
  • RSI 参数:
    • RSI: 均化周期;
    • RSI: 价格类型。
  • magic number - EA 的独有标识符。

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/20222

OnChart_Stochastic OnChart_Stochastic

价格图表上的随机振荡器。

征服者 征服者

一款开仓/平仓的信号指标。

ThirdPartyTicks ThirdPartyTicks

与第三方逐笔报价档案协同工作的函数库。

PowerSystem PowerSystem

代码实现Alexander Elder的动力系统指标，它将展示价格趋势，以及趋势反转。