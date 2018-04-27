思路来自: Mark, mq5 代码作者: barabashkakvn。

智能交易系统只在一根新柱线上搜索开仓条件 (在新柱出现时执行操作)，而每次逐笔报价时会控制 虚拟盈利。 当发现开仓条件时 (检查 EA 运行的基准品种)，EA 一次开两笔仓位: 基准品种和 对冲品种。

在 USDJPY 品种启动的一个例子, 而 对冲品种 是 USDCHF:





输入参数

Lots - 每个品种的开仓交易量;

- 每个品种的开仓交易量; Virtual Profit (in money) - 盈利 (以资金为单位), 达到后所有持仓将被平仓;

- 盈利 (以资金为单位), 达到后所有持仓将被平仓; Hedge symbol - 作为对冲的第二品种;

快速移动平均参数: MA Fast: 均化周期; MA Fast: 水平位移; MA Fast: 平滑类型; MA Fast: 价格类型; MA Slow: 均化周期。



慢速移动平均的参数: MA Slow: 水平位移; MA Slow: 平滑类型; MA Slow: 价格类型。



RSI 参数: RSI: 均化周期; RSI: 价格类型。

