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改善 - MetaTrader 5EA
- 发布者:
-
Vladimir Karputov
- 显示:
- 1931
- 等级:
-
- 已发布:
- 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
思路来自: Mark, mq5 代码作者: barabashkakvn。
智能交易系统只在一根新柱线上搜索开仓条件 (在新柱出现时执行操作)，而每次逐笔报价时会控制 虚拟盈利。 当发现开仓条件时 (检查 EA 运行的基准品种)，EA 一次开两笔仓位: 基准品种和 对冲品种。
在 USDJPY 品种启动的一个例子, 而 对冲品种 是 USDCHF:
输入参数
- Lots - 每个品种的开仓交易量;
- Virtual Profit (in money) - 盈利 (以资金为单位), 达到后所有持仓将被平仓;
- Hedge symbol - 作为对冲的第二品种;
- 快速移动平均参数:
- MA Fast: 均化周期;
- MA Fast: 水平位移;
- MA Fast: 平滑类型;
- MA Fast: 价格类型;
- MA Slow: 均化周期。
- 慢速移动平均的参数:
- MA Slow: 水平位移;
- MA Slow: 平滑类型;
- MA Slow: 价格类型。
- RSI 参数:
- RSI: 均化周期;
- RSI: 价格类型。
- magic number - EA 的独有标识符。
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/20222
OnChart_Stochastic
价格图表上的随机振荡器。征服者
一款开仓/平仓的信号指标。
ThirdPartyTicks
与第三方逐笔报价档案协同工作的函数库。PowerSystem
代码实现Alexander Elder的动力系统指标，它将展示价格趋势，以及趋势反转。