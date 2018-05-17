コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

XBarClearCloseTrend - MetaTrader 5のためのインディケータ

トレンドステート指標です。これは同名のトレンド指標のシグナルを修正したものです。

入力パラメータは一つだけです。

  • Period - 指標計算期間

指標では、トレンド状態を示す色付きのマークがチャート上に表示されます。マークには6種類あります。

  1. Strongly up - 強い上昇トレンド
  2. Up - 上昇トレンド
  3. Uncertainly up - 不確実な上昇トレンド（上昇トレンド後のロールバック/保合）
  4. Strongly down - 強い下降トレンド
  5. Down - 下降トレンド
  6. Uncertainly down - 不確実な下降トレンド（下降トレンド後のロールバック/保合）

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/20219

