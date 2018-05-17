無料でロボットをダウンロードする方法を見る
XBarClearCloseTrend - MetaTrader 5のためのインディケータ
トレンドステート指標です。これは同名のトレンド指標のシグナルを修正したものです。
入力パラメータは一つだけです。
- Period - 指標計算期間
指標では、トレンド状態を示す色付きのマークがチャート上に表示されます。マークには6種類あります。
- Strongly up - 強い上昇トレンド
- Up - 上昇トレンド
- Uncertainly up - 不確実な上昇トレンド（上昇トレンド後のロールバック/保合）
- Strongly down - 強い下降トレンド
- Down - 下降トレンド
- Uncertainly down - 不確実な下降トレンド（下降トレンド後のロールバック/保合）
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/20219
