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OnChart_Stochastic - MetaTrader 5脚本

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该指标在价格图表上绘制了一个随机振荡器，带有超买区和超卖区。

该指标有八个可配置参数:

  • %K period - 主线计算周期;
  • %D period - 信号线计算周期;
  • Slowing - 慢速周期;
  • 平滑方法;
  • Price field - 用于指标计算的价格;
  • Overbought - 超买等级;
  • Oversold - 超卖等级;
  • ATR 周期.
ATR 周期会影响价格对随机振荡指标线的影响强度。

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/20221

征服者 征服者

一款开仓/平仓的信号指标。

XBarClearCloseTrend XBarClearCloseTrend

一款趋势信号指标。

改善 改善

一款基于两条 iMA (移动平均，MA) 和一条 iRSI (相对强弱指数，RSI) 的智能交易系统。 它跟踪虚拟盈利。 在两个品种上工作。

ThirdPartyTicks ThirdPartyTicks

与第三方逐笔报价档案协同工作的函数库。