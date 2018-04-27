该指标在价格图表上绘制了一个随机振荡器，带有超买区和超卖区。

该指标有八个可配置参数:

%K period - 主线计算周期;

- 主线计算周期; %D period - 信号线计算周期;

- 信号线计算周期; Slowing - 慢速周期;

- 慢速周期; 平滑方法 ;

; Price field - 用于指标计算的价格;

- 用于指标计算的价格; Overbought - 超买等级;

- 超买等级; Oversold - 超卖等级;

- 超卖等级; ATR 周期.

ATR 周期会影响价格对随机振荡指标线的影响强度。