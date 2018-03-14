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Индикаторы

Conqueror - индикатор для MetaTrader 5

Scriptor
Scriptor

Scriptor

1610 кодов 16 тем 187 комментариев
| Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
2802
Рейтинг:
(18)
Опубликован:
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Сигнальный индикатор-гистограмма. Выводит в отдельное окно гистограмму с сигнальными указателями. Гистограмма имеет три цвета - для покупок, продаж и нейтральное состояние. Сигнальные указатели ставятся при смене или завершении существующей тенденции.

Индикатор имеет три настраиваемых параметра:

  • Period - период расчета MA;
  • First Range period - первый диапазон (десятидневный по умолчанию);
  • Second Range period - второй диапазон (сорокадневный по умолчанию).

Расчет сигнала на покупку:

  1. Last Close > MAClose10 (десятидневная скользящая средняя по ценам закрытия);
  2. Текущая MAClose10 > MAClose10 10 дней назад;
  3. Last Close > Close 40 дней назад.

При выполнении всех трех условий устанавливается сигнал на покупку. Для продаж - наоборот.

XBarClearCloseTrend XBarClearCloseTrend

Трендовый сигнальный индикатор.

LR_Ratio LR_Ratio

Индикатор, отображающий соотношение двух LSMA.

OnChart_Stochastic OnChart_Stochastic

Стохастик на графике цены.

SV v.4.2.5 SV v.4.2.5

Советник открывает не более одной позиции в сутки. Открытие в определенное время. Поиск самой высокой и самой низкой цен в промежутке. Получение данных с двух индикаторов iMA (Moving Average, MA).