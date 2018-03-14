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Conqueror - индикатор для MetaTrader 5
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Сигнальный индикатор-гистограмма. Выводит в отдельное окно гистограмму с сигнальными указателями. Гистограмма имеет три цвета - для покупок, продаж и нейтральное состояние. Сигнальные указатели ставятся при смене или завершении существующей тенденции.
Индикатор имеет три настраиваемых параметра:
- Period - период расчета MA;
- First Range period - первый диапазон (десятидневный по умолчанию);
- Second Range period - второй диапазон (сорокадневный по умолчанию).
Расчет сигнала на покупку:
- Last Close > MAClose10 (десятидневная скользящая средняя по ценам закрытия);
- Текущая MAClose10 > MAClose10 10 дней назад;
- Last Close > Close 40 дней назад.
При выполнении всех трех условий устанавливается сигнал на покупку. Для продаж - наоборот.
XBarClearCloseTrend
Трендовый сигнальный индикатор.LR_Ratio
Индикатор, отображающий соотношение двух LSMA.
OnChart_Stochastic
Стохастик на графике цены.SV v.4.2.5
Советник открывает не более одной позиции в сутки. Открытие в определенное время. Поиск самой высокой и самой низкой цен в промежутке. Получение данных с двух индикаторов iMA (Moving Average, MA).