一款信号直方图指示器。 在单独的窗口中绘制带有信号标记的直方图。 直方图有三种颜色来确定买入，卖出和中性状态。 绘制信号标记来示意当前趋势的改变或完成。

该指标有三个输入参数:

Period - MA 计算周期;

- MA 计算周期; First Range period - 第一个范围 (默认为 10 天);

- 第一个范围 (默认为 10 天); Second Range period - 第二个范围 (默认为 40 天)。