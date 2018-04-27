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征服者 - MetaTrader 5脚本

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一款信号直方图指示器。 在单独的窗口中绘制带有信号标记的直方图。 直方图有三种颜色来确定买入，卖出和中性状态。 绘制信号标记来示意当前趋势的改变或完成。

该指标有三个输入参数:

  • Period - MA 计算周期;
  • First Range period - 第一个范围 (默认为 10 天);
  • Second Range period - 第二个范围 (默认为 40 天)。

计算买入信号:

  1. 最后收盘价 > MAClose10 (收盘价的 10 日均线);
  2. 当前 MAClose10 > 10 日之前的 MAClose10;
  3. 最后收盘价 > 40 日之前的收盘价。

当满足所有三个条件时形成买入信号。 对于卖出，条件相反。

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/20220

XBarClearCloseTrend XBarClearCloseTrend

一款趋势信号指标。

LR_Ratio LR_Ratio

该指标显示两条 LSMA 的比率。

OnChart_Stochastic OnChart_Stochastic

价格图表上的随机振荡器。

改善 改善

一款基于两条 iMA (移动平均，MA) 和一条 iRSI (相对强弱指数，RSI) 的智能交易系统。 它跟踪虚拟盈利。 在两个品种上工作。