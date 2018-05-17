コードベースセクション
LR_Ratio - MetaTrader 5のためのインディケータ

オシレータ指標として線形回帰法で構築された2つの移動平均の比率を示します。

この場合指標には3つの調整可能なパラメータがあります。

  • Period LSMA first - 1番目のLSMAの期間
  • Period LSMA second - 2番目のLSMAの期間
  • Applied price - 2つのLSMAの計算に使用される価格

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/20218

LRL LRL

Linear regression line (LSMA) - 線形回帰法によって計算された移動平均です。

HA EMA3指標 HA EMA3指標

平均足ローソク足に基づく移動平均です。

XBarClearCloseTrend XBarClearCloseTrend

トレンドシグナル指標です。

征服者 征服者

ポジションを開け閉めするためのシグナル指標です。