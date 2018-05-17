無料でロボットをダウンロードする方法を見る
オシレータ指標として線形回帰法で構築された2つの移動平均の比率を示します。
この場合指標には3つの調整可能なパラメータがあります。
- Period LSMA first - 1番目のLSMAの期間
- Period LSMA second - 2番目のLSMAの期間
- Applied price - 2つのLSMAの計算に使用される価格
