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Индикаторы

XBarClearCloseTrend - индикатор для MetaTrader 5

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Scriptor

1610 кодов 16 тем 187 комментариев
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(15)
Опубликован:
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Индикатор состояния тренда. Является сигнальной модификацией одноименного индикатора тренда.

Имеет всего один настраиваемый параметр:

  • Period - период расчета.

Индикатор выводит на график цветные метки, указывающие на состояние тренда. Всего их шесть:

  1. Strongly up - уверенный тренд вверх;
  2. Up - тренд вверх;
  3. Uncertainly up - неопределенный тренд вверх (откат/консолидация после тренда вверх);
  4. Strongly down - уверенный тренд вниз;
  5. Down - тренд вниз;
  6. Uncertainly down - неопределенный тренд вниз (откат/консолидация после тренда вниз).

LR_Ratio LR_Ratio

Индикатор, отображающий соотношение двух LSMA.

LRL LRL

Linear regression line (LSMA) - cкользящая средняя, рассчитываемая по линейной регрессии.

Conqueror Conqueror

Сигнальный индикатор на открытие/закрытие позиций.

OnChart_Stochastic OnChart_Stochastic

Стохастик на графике цены.