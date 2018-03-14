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XBarClearCloseTrend - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор состояния тренда. Является сигнальной модификацией одноименного индикатора тренда.
Имеет всего один настраиваемый параметр:
- Period - период расчета.
Индикатор выводит на график цветные метки, указывающие на состояние тренда. Всего их шесть:
- Strongly up - уверенный тренд вверх;
- Up - тренд вверх;
- Uncertainly up - неопределенный тренд вверх (откат/консолидация после тренда вверх);
- Strongly down - уверенный тренд вниз;
- Down - тренд вниз;
- Uncertainly down - неопределенный тренд вниз (откат/консолидация после тренда вниз).
LR_Ratio
Индикатор, отображающий соотношение двух LSMA.LRL
Linear regression line (LSMA) - cкользящая средняя, рассчитываемая по линейной регрессии.
Conqueror
Сигнальный индикатор на открытие/закрытие позиций.OnChart_Stochastic
Стохастик на графике цены.