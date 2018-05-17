コードベースセクション
HA EMA3指標 - MetaTrader 5のためのインディケータ

この指標は平均足ローソク足に基づく移動平均です。

パラメータは2つです。

  • Period - 計算期間
  • Method - 計算法

計算式は下記です。

MA1 = MA(HA_Close)
MA2 = MA(MA1)
MA3 = MA(MA2)

ここで

HA_Close[i] = ((Open[i] + High[i] + Low[i] + Close[i])/4 + HA_Open[i] + Max(High[i],HA_Open[i]) + Min(Low[i],HA_Open[i]))/4
HA_Open[i] = ((Open[i+1] + High[i+1] + Low[i+1] + Close[i+1])/4 + HA_Open[i+1])/2

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/20216

