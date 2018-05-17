無料でロボットをダウンロードする方法を見る
HA EMA3指標
この指標は平均足ローソク足に基づく移動平均です。
パラメータは2つです。
- Period - 計算期間
- Method - 計算法
計算式は下記です。
MA1 = MA(HA_Close) MA2 = MA(MA1) MA3 = MA(MA2)
ここで
HA_Close[i] = ((Open[i] + High[i] + Low[i] + Close[i])/4 + HA_Open[i] + Max(High[i],HA_Open[i]) + Min(Low[i],HA_Open[i]))/4 HA_Open[i] = ((Open[i+1] + High[i+1] + Low[i+1] + Close[i+1])/4 + HA_Open[i+1])/2
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/20216
BW_Zone_Trading
修正されたBW領域取引 - 修正されたビルウィリアムズの領域取引の指標です。DPO_Bar
Detrended Price Oscillator Bar - トレンドを持たない価格チャートです。