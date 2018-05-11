Detrended Price Oscillator Bar - このオシレータ指標は、価格移動チャートのトレンド要素を排除します。これにより、価格変動サイクルと買われ過ぎ/売られ過ぎレベルを特定する手順が簡素化されます。

長いサイクルは、いくつかの短いサイクルで構成されています。このような短い要素の分析は、サイクルの重要な瞬間を決定するのに役立ちます。この指標によって、長期サイクルの可視性への価格の影響を排除することが可能です。

計算式は下の通りです。 DPO = Price - SMA (Price, N)

指標には2つの入力パラメータがあります。