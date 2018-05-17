無料でロボットをダウンロードする方法を見る
修正されたビルウィリアムズの領域取引の指標です。
この指標では、標準Awesome Oscillator（AO）及びAccelerator Oscillator（AC）を使用するのとは対照的に、AO計算、平滑化期間、及びAC計算法に使用される高速及び低速MAの計算価格と期間、及び2つの指標の両方またはいずれかを使用してフィルタタイプを選択することができます。
指標には6つの入力パラメータがあります。
- AO Fast MA period - AO計算の高速MA期間
- AO Slow MA period - AO計算の低速MA期間
- AO Applied price - AO計算のMAの価格
- AO Calculation method - AO計算のMAの手法
- AC smoothing period - AO計算の平滑化期間
- フィルタの種類:
- By AO and AC - 領域をAOとACの両方によってフィルタする
- By AO - 領域をAOによってフィルタする
- By AC - 領域をACによってフィルタする
この指標は、領域に応じて色分けされ、ローソク足のチャートとして別のウィンドウに描画されます。
- 買い領域は緑です。
- 売り領域は赤です。
- 中立領域は灰色です。
指標には4つのバッファが用意されており、エキスパートアドバイザーの内部で使用できます。
- バッファ0: 上向きシグナル - 非強気領域から強気領域への移行時に空でない値を有します。
- バッファ1: 下向きシグナルj - 非弱気領域から弱気領域への移行時に空でない値を有します。
- バッファ2：強気領域 - 強気領域のすべてのバーで空でない値を有します。
- バッファ3: 弱気領域 - 弱気領域のすべてのバーで空でない値を有します。
