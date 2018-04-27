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该指标是建立在 Heiken Ashi 蜡烛条的移动均线。
它有两个参数:
- Period - 计算周期;
- Method - 计算方法。
计算公式:
MA1 = MA(HA_Close), MA2 = MA(MA1), MA3 = MA(MA2)
其中:
HA_Close[i] = ((Open[i] + High[i] + Low[i] + Close[i])/4 + HA_Open[i] + Max(High[i],HA_Open[i]) + Min(Low[i],HA_Open[i]))/4, HA_Open[i] = ((Open[i+1] + High[i+1] + Low[i+1] + Close[i+1])/4 + HA_Open[i+1])/2.
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/20216
BW_Zone_Trading
改编版 BW 区域交易 - 比尔·威廉姆斯区域交易的改编指标。DPO_Bar
去趋势 (Detrended) 价格振荡器柱线 - 价格图表没有趋势。