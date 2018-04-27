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指标

HA EMA3 指标 - MetaTrader 5脚本

Scriptor
Scriptor

Scriptor

1610 代码 16 主题 187 评论
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显示:
1630
等级:
(12)
已发布:
HAEMA3.mq5 (14.53 KB) 预览
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
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该指标是建立在 Heiken Ashi 蜡烛条的移动均线。

它有两个参数:

  • Period - 计算周期;
  • Method - 计算方法。

计算公式:

MA1 = MA(HA_Close),
MA2 = MA(MA1),
MA3 = MA(MA2)

其中:

HA_Close[i] = ((Open[i] + High[i] + Low[i] + Close[i])/4 + HA_Open[i] + Max(High[i],HA_Open[i]) + Min(Low[i],HA_Open[i]))/4,
HA_Open[i] = ((Open[i+1] + High[i+1] + Low[i+1] + Close[i+1])/4 + HA_Open[i+1])/2.

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/20216

BW_Zone_Trading BW_Zone_Trading

改编版 BW 区域交易 - 比尔·威廉姆斯区域交易的改编指标。

DPO_Bar DPO_Bar

去趋势 (Detrended) 价格振荡器柱线 - 价格图表没有趋势。

LRL LRL

线性回归线 (LSMA) - 通过线性回归方法计算的移动平均线。

LR_Ratio LR_Ratio

该指标显示两条 LSMA 的比率。