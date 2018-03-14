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HA EMA3 Indicator - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор - скользящая средняя, построенная на свечах Heiken Ashi.
Имеет два настраиваемых параметра:
- Period - период расчета;
- Method - метод расчета.
Формулы расчетов:
MA1 = MA(HA_Close),
MA2 = MA(MA1),
MA3 = MA(MA2)
MA2 = MA(MA1),
MA3 = MA(MA2)
где:
HA_Close[i] = ((Open[i] + High[i] + Low[i] + Close[i])/4 + HA_Open[i] + Max(High[i],HA_Open[i]) + Min(Low[i],HA_Open[i]))/4,
HA_Open[i] = ((Open[i+1] + High[i+1] + Low[i+1] + Close[i+1])/4 + HA_Open[i+1])/2.
HA_Open[i] = ((Open[i+1] + High[i+1] + Low[i+1] + Close[i+1])/4 + HA_Open[i+1])/2.
BW_Zone_Trading
Modified BW Zone Trading - модифицированный индикатор зональной торговли Билла Вильямса.DPO_Bar
Detrended Price Oscillator Bar - безтрендовый график цены.