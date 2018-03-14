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Индикаторы

HA EMA3 Indicator - индикатор для MetaTrader 5

Scriptor
Scriptor

Scriptor

1610 кодов 16 тем 187 комментариев
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(12)
Опубликован:
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Индикатор - скользящая средняя, построенная на свечах Heiken Ashi.

Имеет два настраиваемых параметра:

  • Period - период расчета;
  • Method - метод расчета.

Формулы расчетов:

MA1 = MA(HA_Close),
MA2 = MA(MA1),
MA3 = MA(MA2)

где:

HA_Close[i] = ((Open[i] + High[i] + Low[i] + Close[i])/4 + HA_Open[i] + Max(High[i],HA_Open[i]) + Min(Low[i],HA_Open[i]))/4,
HA_Open[i] = ((Open[i+1] + High[i+1] + Low[i+1] + Close[i+1])/4 + HA_Open[i+1])/2.

BW_Zone_Trading BW_Zone_Trading

Modified BW Zone Trading - модифицированный индикатор зональной торговли Билла Вильямса.

DPO_Bar DPO_Bar

Detrended Price Oscillator Bar - безтрендовый график цены.

LRL LRL

Linear regression line (LSMA) - cкользящая средняя, рассчитываемая по линейной регрессии.

LR_Ratio LR_Ratio

Индикатор, отображающий соотношение двух LSMA.