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一款改编自比尔·威廉姆斯区域交易的指标。
与标准动量震荡指标 (AO) 和加速振荡器 (AC) 形成对比，该指标允许设置 AO 的快速和慢速均线的计算价格和周期，AC 的计算周期和方法，以及选择过滤器类型 - 分别使用两个指示器或它们其中之一。
该指标有六个输入参数:
- AO Fast MA period - 计算 AO 的快速 MA 周期;
- AO Slow MA period - 计算 AO 的慢速 MA 周期;
- AO Applied price - 计算 AO 的 MA 所用价格;
- AO Calculation method - 计算 AO 的 MA 所用方法;
- AC smoothing period - 计算 AC 的平滑周期;
- 过滤类型:
- By AO and AC - 过滤区域由 AO 和 AC 两者进行;
- By AO - 过滤区域由 AO 进行;
- By AC - 过滤区域由 AC 进行。
该指标在蜡烛条图表的单独窗口中绘制，颜色则根据区域进行着色:
- 买入区为绿色
- 卖出区位红色
- 中性区为灰色
该指标配有四个缓冲区，可以在智能交易系统中使用:
- 缓冲区 0: 信号向上 - 从非看涨区域向看涨区域过渡时具有非空值;
- 缓冲区 1: 信号向下 - 从非看跌区域向看跌区域过渡时具有非空值;
- 缓冲区 2: 看涨区域 - 在看涨区域的所有柱线上都有非空值;
- 缓冲区 3: 看跌区域 - 在看跌区域的所有柱线上都有非空值。
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/20215
DPO_Bar
去趋势 (Detrended) 价格振荡器柱线 - 价格图表没有趋势。SV v.4.2.5
智能交易系统每天开仓不超过一笔。 在指定的时间开仓。 它在一个区间内搜索最高和最低价格。 使用两条 iMA (移动均线，MA) 指标的数据。
HA EMA3 指标
基于 Heiken Ashi 蜡烛条的移动平均线。LRL
线性回归线 (LSMA) - 通过线性回归方法计算的移动平均线。