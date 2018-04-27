一款改编自比尔·威廉姆斯区域交易的指标。

与标准动量震荡指标 (AO) 和加速振荡器 (AC) 形成对比，该指标允许设置 AO 的快速和慢速均线的计算价格和周期，AC 的计算周期和方法，以及选择过滤器类型 - 分别使用两个指示器或它们其中之一。

该指标有六个输入参数:

AO Fast MA period - 计算 AO 的快速 MA 周期;

- 计算 AO 的快速 MA 周期; AO Slow MA period - 计算 AO 的慢速 MA 周期;

- 计算 AO 的慢速 MA 周期; AO Applied price - 计算 AO 的 MA 所用价格;

- 计算 AO 的 MA 所用价格; AO Calculation method - 计算 AO 的 MA 所用方法;

- 计算 AO 的 MA 所用方法; AC smoothing period - 计算 AC 的平滑周期;

- 计算 AC 的平滑周期; 过滤类型 : By AO and AC - 过滤区域由 AO 和 AC 两者进行; By AO - 过滤区域由 AO 进行; By AC - 过滤区域由 AC 进行。

:

该指标在蜡烛条图表的单独窗口中绘制，颜色则根据区域进行着色:

买入区为绿色

卖出区位红色

中性区为灰色