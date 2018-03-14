Модифицированный индикатор зональной торговли Билла Вильямса.

Индикатор, в отличие от использования стандартных Awesome Oscillator (AO) и Accelerator Oscillator (AC), позволяет задать цену расчета и периоды быстрой и медленной МА для расчета AO, период сглаживания и метод расчета для индикатора AC, а также выбрать тип фильтра - по обоим индикаторам сразу или отдельно для каждого.

Индикатор имеет шесть настраиваемых параметров:

AO Fast MA period - период расчета быстрой МА для расчета AO;

- период расчета быстрой МА для расчета AO; AO Slow MA period - период расчета медленной МА для расчета AO;

- период расчета медленной МА для расчета AO; AO Applied price - цена расчета МА для расчета AO;

- цена расчета МА для расчета AO; AO Calculation method - метод расчета MA для расчета AO;

- метод расчета MA для расчета AO; AC smoothing period - период сглаживания для расчета AC;

- период сглаживания для расчета AC; Filter type - тип фильтра: By AO and AC - фильтрация зон по AO и AC; By AO - фильтрация зон по AO; By AC - фильтрация зон по AC.

- тип фильтра:

Индикатор представлен в виде графика свечей в отдельном окне, окрашенных в зависимости от зоны:

Зона покупок - зеленая;

Зона продаж - красная;

Нейтральная зона - серая.