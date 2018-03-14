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Индикаторы

BW_Zone_Trading - индикатор для MetaTrader 5

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Scriptor

1610 кодов 16 тем 187 комментариев
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Просмотров:
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(16)
Опубликован:
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Модифицированный индикатор зональной торговли Билла Вильямса.

Индикатор, в отличие от использования стандартных Awesome Oscillator (AO) и Accelerator Oscillator (AC), позволяет задать цену расчета и периоды быстрой и медленной МА для расчета AO, период сглаживания и метод расчета для индикатора AC, а также выбрать тип фильтра - по обоим индикаторам сразу или отдельно для каждого.

Индикатор имеет шесть настраиваемых параметров:

  • AO Fast MA period - период расчета быстрой МА для расчета AO;
  • AO Slow MA period - период расчета медленной МА для расчета AO;
  • AO Applied price - цена расчета МА для расчета AO;
  • AO Calculation method - метод расчета MA для расчета AO;
  • AC smoothing period - период сглаживания для расчета AC;
  • Filter type - тип фильтра:
    • By AO and AC - фильтрация зон по AO и AC;
    • By AO - фильтрация зон по AO;
    • By AC - фильтрация зон по AC.

Индикатор представлен в виде графика свечей в отдельном окне, окрашенных в зависимости от зоны:

  • Зона покупок - зеленая;
  • Зона продаж - красная;
  • Нейтральная зона - серая.

Для работы в составе советника индикатор имеет четыре буфера:

  • Буфер 0: Signal Up - имеет непустое значение в момент перехода от небычьей зоны в бычью;
  • Буфер 1: Signal Down - имеет непустое значение в момент перехода от немедвежьей зоны в медвежью;
  • Буфер 2: Bullish zone - имеет непустое значение на протяжении всех баров бычьей зоны;
  • Буфер 3: Bearish zone - имеет непустое значение на протяжении всех баров медвежьей зоны.

DPO_Bar DPO_Bar

Detrended Price Oscillator Bar - безтрендовый график цены.

DayTime DayTime

Стрелочный индикатор, сравнивающий цену открытия дня с ценой закрытия часа.

HA EMA3 Indicator HA EMA3 Indicator

Скользящая средняя по свечам Heiken Ashi.

LRL LRL

Linear regression line (LSMA) - cкользящая средняя, рассчитываемая по линейной регрессии.