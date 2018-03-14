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BW_Zone_Trading - индикатор для MetaTrader 5
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Модифицированный индикатор зональной торговли Билла Вильямса.
Индикатор, в отличие от использования стандартных Awesome Oscillator (AO) и Accelerator Oscillator (AC), позволяет задать цену расчета и периоды быстрой и медленной МА для расчета AO, период сглаживания и метод расчета для индикатора AC, а также выбрать тип фильтра - по обоим индикаторам сразу или отдельно для каждого.
Индикатор имеет шесть настраиваемых параметров:
- AO Fast MA period - период расчета быстрой МА для расчета AO;
- AO Slow MA period - период расчета медленной МА для расчета AO;
- AO Applied price - цена расчета МА для расчета AO;
- AO Calculation method - метод расчета MA для расчета AO;
- AC smoothing period - период сглаживания для расчета AC;
- Filter type - тип фильтра:
- By AO and AC - фильтрация зон по AO и AC;
- By AO - фильтрация зон по AO;
- By AC - фильтрация зон по AC.
Индикатор представлен в виде графика свечей в отдельном окне, окрашенных в зависимости от зоны:
- Зона покупок - зеленая;
- Зона продаж - красная;
- Нейтральная зона - серая.
Для работы в составе советника индикатор имеет четыре буфера:
- Буфер 0: Signal Up - имеет непустое значение в момент перехода от небычьей зоны в бычью;
- Буфер 1: Signal Down - имеет непустое значение в момент перехода от немедвежьей зоны в медвежью;
- Буфер 2: Bullish zone - имеет непустое значение на протяжении всех баров бычьей зоны;
- Буфер 3: Bearish zone - имеет непустое значение на протяжении всех баров медвежьей зоны.
Detrended Price Oscillator Bar - безтрендовый график цены.DayTime
Стрелочный индикатор, сравнивающий цену открытия дня с ценой закрытия часа.
Скользящая средняя по свечам Heiken Ashi.LRL
Linear regression line (LSMA) - cкользящая средняя, рассчитываемая по линейной регрессии.