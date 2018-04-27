SV v.4.2.5

思路来自: Evgeny, mq5 代码作者: barabashkakvn。

智能交易系统每天开仓不超过一笔。 在指定的时间检查开仓的条件。 EA 在分析间隔 (Analyzed interval) 中搜索 最高价 的高点和最低价 的低点。 EA 会考虑距当前时刻的间隔 偏移 (Shift)。

附加条件: 分析所找到的价格 (最高价 和 最低价) 相对于两条移动均线 ("快速" 和 "慢速") 的位置。





优化建议

在初始优化过程中仅使用以下参数: Start hour, Shift 和 Analyzed interval。





输入参数

Use Manual setting ("true" -> "Lots", "false" -> "Risk") - 启用/禁用手工设置手数;

- 启用/禁用手工设置手数; Lots - 手工设置手数;

- 手工设置手数; Stop Loss (in pips) - 止损值

- 止损值 Take Profit (in pips) - 止盈值

- 止盈值 Trailing Stop (in pips) - 尾随值

- 尾随值 Trailing Step (in pips) - 尾随步长值

- 尾随步长值 Risk in percent for a deal from a free margin - 每笔交易的风险 (如果 Use Manual setting == false);

- 每笔交易的风险 (如果 == false); Start hour - 交易开始钟点;

- 交易开始钟点; Start minute - 交易开始的分钟;

- 交易开始的分钟; Shift - 分析间隔的偏移;

- 分析间隔的偏移; Analyzed interval - 分析间隔的宽度;

- 分析间隔的宽度;

"快速" 移动均线参数: MA Fast: 均化周期; MA Fast: 水平位移; MA Fast: 平滑类型; MA Fast: 价格类型。



"慢速" 移动均线参数: MA Slow: 均化周期; MA Slow: 水平位移; MA Slow: 平滑类型; MA Slow: 价格类型。



magic number - 智能交易系统的独有标识符。

测试 USDJPY, H1: