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EA

SV v.4.2.5 - MetaTrader 5EA

gorby777 | Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português
发布者:
Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
Create a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
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SV v.4.2.5.mq5 (60.48 KB) 预览
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
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思路来自: Evgeny, mq5 代码作者: barabashkakvn

智能交易系统每天开仓不超过一笔。 在指定的时间检查开仓的条件。 EA 在分析间隔 (Analyzed interval) 中搜索 最高价 的高点和最低价 的低点。 EA 会考虑距当前时刻的间隔 偏移 (Shift)

SV v.4.2.5

附加条件: 分析所找到的价格 (最高价最低价) 相对于两条移动均线 ("快速" 和 "慢速") 的位置。


优化建议

在初始优化过程中仅使用以下参数: Start hour, ShiftAnalyzed interval

SV v.4.2.5 优化


输入参数

  • Use Manual setting ("true" -> "Lots", "false" -> "Risk") - 启用/禁用手工设置手数;
  • Lots - 手工设置手数;
  • Stop Loss (in pips) - 止损值
  • Take Profit (in pips) - 止盈值
  • Trailing Stop (in pips) - 尾随值
  • Trailing Step (in pips) - 尾随步长值
  • Risk in percent for a deal from a free margin - 每笔交易的风险 (如果 Use Manual setting == false);
  • Start hour - 交易开始钟点;
  • Start minute - 交易开始的分钟;
  • Shift - 分析间隔的偏移;
  • Analyzed interval - 分析间隔的宽度;

  • "快速" 移动均线参数:

    • MA Fast: 均化周期;
    • MA Fast: 水平位移;
    • MA Fast: 平滑类型;
    • MA Fast: 价格类型。

  • "慢速" 移动均线参数:

    • MA Slow: 均化周期;
    • MA Slow: 水平位移;
    • MA Slow: 平滑类型;
    • MA Slow: 价格类型。

  • magic number - 智能交易系统的独有标识符。

测试 USDJPY, H1:

SV v.4.2.5 测试

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/20208

周内日期的颜色 周内日期的颜色

周内日期的彩色直方图。 实用绘图样式 DRAW_COLOR_HISTOGRAM。

DayTime DayTime

一款箭头指标，将日线开盘价与一小时收盘价进行比较。

DPO_Bar DPO_Bar

去趋势 (Detrended) 价格振荡器柱线 - 价格图表没有趋势。

BW_Zone_Trading BW_Zone_Trading

改编版 BW 区域交易 - 比尔·威廉姆斯区域交易的改编指标。