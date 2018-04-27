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SV v.4.2.5 - MetaTrader 5EA
- 发布者:
-
Vladimir Karputov
- 显示:
- 1750
- 等级:
-
- 已发布:
- 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
思路来自: Evgeny, mq5 代码作者: barabashkakvn。
智能交易系统每天开仓不超过一笔。 在指定的时间检查开仓的条件。 EA 在分析间隔 (Analyzed interval) 中搜索 最高价 的高点和最低价 的低点。 EA 会考虑距当前时刻的间隔 偏移 (Shift)。
附加条件: 分析所找到的价格 (最高价 和 最低价) 相对于两条移动均线 ("快速" 和 "慢速") 的位置。
优化建议
在初始优化过程中仅使用以下参数: Start hour, Shift 和 Analyzed interval。
输入参数
- Use Manual setting ("true" -> "Lots", "false" -> "Risk") - 启用/禁用手工设置手数;
- Lots - 手工设置手数;
- Stop Loss (in pips) - 止损值
- Take Profit (in pips) - 止盈值
- Trailing Stop (in pips) - 尾随值
- Trailing Step (in pips) - 尾随步长值
- Risk in percent for a deal from a free margin - 每笔交易的风险 (如果 Use Manual setting == false);
- Start hour - 交易开始钟点;
- Start minute - 交易开始的分钟;
- Shift - 分析间隔的偏移;
- Analyzed interval - 分析间隔的宽度;
-
"快速" 移动均线参数:
- MA Fast: 均化周期;
- MA Fast: 水平位移;
- MA Fast: 平滑类型;
- MA Fast: 价格类型。
-
"慢速" 移动均线参数:
- MA Slow: 均化周期;
- MA Slow: 水平位移;
- MA Slow: 平滑类型;
- MA Slow: 价格类型。
- magic number - 智能交易系统的独有标识符。
测试 USDJPY, H1:
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/20208
DPO_Bar
去趋势 (Detrended) 价格振荡器柱线 - 价格图表没有趋势。BW_Zone_Trading
改编版 BW 区域交易 - 比尔·威廉姆斯区域交易的改编指标。