Nikolay Kositsin
1405
(22)
実際の著者：

Rosh

ジョンエラーズ平滑化アルゴリズムがすべての3つの標準ADX（Average Directional Movement、平均方向性指数）インディケータバッファに適用されます。

下の画像は、平滑化ADXには標準ADXと比較してより少ない市場のノイズが含まれていることを示しています。

このインディケータは初めにMQL4で実装されmql4.comでのコードベースで2007年2月28日に公開されました。

ADXおよび平滑化ADXインディケータ

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/546

