因此发布一个链接 -
让其他人评价
因此发布一个链接 -
让其他人评价
在输入参数中带有时段选择选项的 Mikahekin 指标:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // 指标所在图表的时段 (时间框架)
本指标需要 Mikahekin.mq5 指标文件，把它保存到 <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators 目录下。
图 1. Mikahekin_HTF 指标
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/18814
