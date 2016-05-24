実際の著者：

Ronald Verwer/ROVERCOMによって修正

Mikahekinはただのインディケータのみではなく完全な分析ブロックです。青とマゼンタの点はそれぞれロングとショートのポジションのためのトレーリングストップのレベルを示します。



バーの色はトレンドの方向を示しており、その高さはトレンドのパワーを示しています。バーの色が変更するときが参入の瞬間です。色が赤から緑に変更された場合、それはロングポジションを開く時です。緑から赤の色の変化は、ショートポジションを開く時です。