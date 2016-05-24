コードベースセクション
Mikahekin - MetaTrader 5のためのインディケータ

Modified by: Ronald Verwer/ROVERCOM | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português 한국어 Français Italiano Türkçe
発行者:
Nikolay Kositsin
ビュー:
1133
評価:
(22)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
実際の著者：

Ronald Verwer/ROVERCOMによって修正

Mikahekinはただのインディケータのみではなく完全な分析ブロックです。青とマゼンタの点はそれぞれロングとショートのポジションのためのトレーリングストップのレベルを示します。

バーの色はトレンドの方向を示しており、その高さはトレンドのパワーを示しています。バーの色が変更するときが参入の瞬間です。色が赤から緑に変更された場合、それはロングポジションを開く時です。緑から赤の色の変化は、ショートポジションを開く時です。

Mikahekinインディケータ

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/557

