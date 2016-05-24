無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Mikahekin - MetaTrader 5のためのインディケータ
- 発行者:
- Nikolay Kositsin
- ビュー:
- 1133
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- アップデート済み:
実際の著者：
Ronald Verwer/ROVERCOMによって修正
Mikahekinはただのインディケータのみではなく完全な分析ブロックです。青とマゼンタの点はそれぞれロングとショートのポジションのためのトレーリングストップのレベルを示します。
バーの色はトレンドの方向を示しており、その高さはトレンドのパワーを示しています。バーの色が変更するときが参入の瞬間です。色が赤から緑に変更された場合、それはロングポジションを開く時です。緑から赤の色の変化は、ショートポジションを開く時です。
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/557
