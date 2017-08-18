代码库部分
EA

Exp_ColorJFatl_Digit_Tm - MetaTrader 5EA

Nikolay Kositsin
显示:
1099
等级:
(13)
已发布:
已更新:
\MQL5\Experts\
Exp_ColorJFatl_Digit_Tm.mq5 (19.06 KB) 预览
\MQL5\Include\
SmoothAlgorithms.mqh (130.2 KB) 预览
TradeAlgorithms.mqh (185.34 KB) 预览
\MQL5\Indicators\
ColorJFatl_Digit.mq5 (8.82 KB) 预览
Exp_ColorJFatl_Digit_Tm EA交易是基于 ColorJFatl_Digit 指标信号的，并且它可以设置严格的交易时间段。

当柱关闭时，如果指标颜色有改变，就生成交易信号。

在输入参数中可以指定交易时间来在指定的时间段内进行交易:

input bool   TimeTrade=true;      //允许在指定时间段内进行交易
input HOURS  StartH=ENUM_HOUR_0;  //交易开始时间 (小时)
input MINUTS StartM=ENUM_MINUT_0; //交易开始时间 (分钟)
input HOURS  EndH=ENUM_HOUR_23;   //交易结束时间 (小时)
input MINUTS EndM=ENUM_MINUT_59;  //交易结束时间 (分钟)

交易开始的时间使用了两个变量 (小时和分钟)，结束时间也类似。

EA交易中默认设置是允许在整个交易期间进行交易，从0:00开始，而所有仓位在23:59都会平仓。

如果起始时间比指定的结束时间晚，EA交易就会在后一天在制定的时间关闭仓位。

为了使EA交易能够正确运行，您应当把编译好的 ColorJFatl_Digit.ex5 指标文件保存到 <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators 文件夹下。

请注意，TradeAlgorithms.mqh 库文件用于提供非零点差并且在建立仓位的同时就可以设置止损和获利的经济商。您可以从以下链接下载开发库的更多版本: Trade Algorithms(交易算法).

EA交易使用默认输入参数进行测试的结果显示如下，在测试中没有使用止损和获利。

图 1. 在图表上交易的实例

在 2015 年 EURUSD H4 上的测试结果:

图 2. 测试结果图表

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/18424

