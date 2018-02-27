请观看如何免费下载自动交易
请在Twitter上找到我们！
加入我们粉丝页
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
XRSXCandleKeltnerPluse_HTF - MetaTrader 5脚本
- 显示:
- 887
- 等级:
-
- 已发布:
- 已更新:
- 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
在输入参数中带有时段选择选项的 XRSXCandleKeltnerPluse 指标:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // 指标所在图表的时段 (时间框架)
为了使指标能够正确运行，要把编译好的 XRSXCandleKeltnerPluse.mq5 指标文件放到 terminal_data_folder\MQL5\Indicators 文件夹中。
图1. XRSXCandleKeltnerPluse_HTF 指标
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/17879
Steve Cartwright Trader Camel CCI MACD
本EA交易使用了两个移动平均，一个 MACD 和一个 CCI。OnTradeTransaction 是用于取得仓位建立时间的。SAR trading v2.0
交易信号是基于两条趋势指标 iMA (移动均线, MA) 和 iSAR (抛物线 SAR) 的比较而生成的。EA 在零号柱线上工作, 只开一笔仓位。使用尾随停止。
烛形影线百分比
本EA交易是基于同名指标的，手数是根据可用保证金的风险百分比来计算的。FILTER_ADX_AM
基于平滑的平均方向性移动指数(Smoothed ADX)指标的一个简单趋势指标。