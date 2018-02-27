本EA交易使用了两个移动平均，一个 MACD 和一个 CCI。OnTradeTransaction 是用于取得仓位建立时间的。

交易信号是基于两条趋势指标 iMA (移动均线, MA) 和 iSAR (抛物线 SAR) 的比较而生成的。EA 在零号柱线上工作, 只开一笔仓位。使用尾随停止。