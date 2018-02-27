代码库部分
XRSXCandleKeltnerPluse_HTF - MetaTrader 5脚本

Nikolay Kositsin | Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português
在输入参数中带有时段选择选项的 XRSXCandleKeltnerPluse 指标:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4;  // 指标所在图表的时段 (时间框架)

为了使指标能够正确运行，要把编译好的 XRSXCandleKeltnerPluse.mq5 指标文件放到 terminal_data_folder\MQL5\Indicators 文件夹中。

图1. XRSXCandleKeltnerPluse_HTF 指标

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/17879

