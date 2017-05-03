请观看如何免费下载自动交易
基于 ICHI_OSC 指标信号的交易系统。在柱关闭时，如果指标柱形图的方向有改变，就生成信号。
本 EA 交易要使用编译好的指标文件 "ICHI_OSC.ex5" 才能正确运行，把它保存到 <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators 目录下。
请注意，使用 TradeAlgorithms.mqh 库文件可以用在提供非零点差以及在建立仓位的同时设置止损和获利选项的经济商，您可以从以下链接下载开发库的更多版本: Trade Algorithms.
默认的EA交易输入参数已经在下面显示的测试中使用了，在测试中没有使用止损和获利。
图 1. 在图表上交易的实例
在 2015 年 GBPJPY H8 上的测试结果:
图 2. 测试结果图表
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/17713
