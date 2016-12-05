Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Fractal_Keltner_x5_Cloud_HTF - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 2079
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Индикатор Fractal_Keltner_x5_Cloud с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Период графика индикатора (таймфрейм)
Для корректной компиляции индикатора ретранслятора Fractal_Keltner_x5_Cloud_HTF необходимо наличие откомпилированного файла исходного пользовательского индикатора Fractal_Keltner_x5_Cloud.mq5 в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators.
После компиляции файл индикатора Fractal_Keltner_x5_Cloud_HTF.ex5 содержит индикатор Fractal_Keltner_x5_Cloud.ex5 в себе как ресурс, и поэтому дальнейшей необходимости его наличия в папке терминала для работы откомпилированного итогового индикатора нет! Для этого в код индикатора добавлен соответствующий код для включения индикатора Fractal_Keltner_x5_Cloud в исполняемый файл.
На глобальном уровне добавлен исполняемый файл индикатора как ресурс
#resource \\Indicators\\Fractal_Keltner_x5_Cloud.ex5
В блоке функции OnInit() изменён строковый путь к используемому как ресурс индикатору
Ind_Handle=iCustom(Symbol_,TimeFrame,"::Indicators\\Fractal_Keltner_x5_Cloud",
e_period,normal_speed,alpha1,alpha2,IPC,0,PriceShift,Upper_color,Middle_color,Lower_color,FontSize);
Таким образом, откомпилированный исполняемый файл индикатора ретранслятора можно использовать на других торговых терминалах без исходного индикатора самостоятельно.
Рис.1. Индикатор Fractal_Keltner_x5_Cloud_HTF
Ilan1.4 - советник для MetaTrader 5.Universum 3.0
Увеличение лота при после убыточной сделки. Сигналы входа — индикатору DeMarker.
Фрактальный Money Flow Index.ColorXdinMA_Alert
Трендовый мувинг ColorXdinMA с подачей алертов, с отправкой почтовых сообщений и push-сообщений на смартфон.