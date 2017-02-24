Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Fractal_CCI - Indikator für den MetaTrader 5
Echter Autor: jppoton@yahoo.com
Fraktaler Commodity Channel Index. Eine ausführliche Beschreibung finden Sie im Blog des Autors.
Abb.1. Der Fractal_CCI Indikator
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/16960
Exp_2pbIdealMA_ReOpen
Der Exp_2pbIdealMA Expert Advisor basierend auf der Kreuzung zweier MAs mit dem Hinzufügen von Positionen in Trendrichtung.CrossMA
Kreuzung zweier iMA (MA). Es wird der iATR Indikator verwendet.
Fractal_Bands_HTF
Der Fractal_Bands Indikator mit der Option, Zeitrahmen in den Eingabeparametern auszuwählen.Expert MACD EURUSD 1 Hour
Der Expert Advisor basiert auf den iMACD (MACD) Indikatoren