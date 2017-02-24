CodeBaseKategorien
Indikatoren

Fractal_CCI - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
781
(16)
Echter Autor: jppoton@yahoo.com

Fraktaler Commodity Channel Index. Eine ausführliche Beschreibung finden Sie im Blog des Autors.

Abb.1. Der Fractal_CCI Indikator

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/16960

Exp_2pbIdealMA_ReOpen Exp_2pbIdealMA_ReOpen

Der Exp_2pbIdealMA Expert Advisor basierend auf der Kreuzung zweier MAs mit dem Hinzufügen von Positionen in Trendrichtung.

CrossMA CrossMA

Kreuzung zweier iMA (MA). Es wird der iATR Indikator verwendet.

Fractal_Bands_HTF Fractal_Bands_HTF

Der Fractal_Bands Indikator mit der Option, Zeitrahmen in den Eingabeparametern auszuwählen.

Expert MACD EURUSD 1 Hour Expert MACD EURUSD 1 Hour

Der Expert Advisor basiert auf den iMACD (MACD) Indikatoren