请观看如何免费下载自动交易
请在Twitter上找到我们！
加入我们粉丝页
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
真实作者: jppoton@yahoo.com
拉里·威廉姆斯的百分比范围分形。更多详情, 参看 作者的博客。
图例1. Fractal_WPR 指标
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/16945
Exp_Fractal_RSI
最简单的 EA, 基于分形 RSI。Exp_AdaptiveCGOscillator_X2
趋势交易系统 Exp_AdaptiveCGOscillator_X2, 基于来自来两条 AdaptiveCGOscillator 指标的信号。
FGDI_HTF
指标 FGDI 在输入参数中有时间帧选项。Exp_FisherTransform_X2
趋势交易系统 Exp_FisherTransform_X2, 基于来自来两条 FisherTransform 指标的信号。