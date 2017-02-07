代码库部分
请观看如何免费下载自动交易
请在Twitter上找到我们！
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
到包裹
指标

Fractal_WPR - MetaTrader 5脚本

Nikolay Kositsin | Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português
显示:
1519
等级:
(16)
已发布:
Fractal_WPR.mq5 (29.97 KB) 预览
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
MQL5自由职业者 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务

真实作者: jppoton@yahoo.com

拉里·威廉姆斯的百分比范围分形。更多详情, 参看 作者的博客

图例1. Fractal_WPR 指标

图例1. Fractal_WPR 指标

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/16945

Exp_Fractal_RSI Exp_Fractal_RSI

最简单的 EA, 基于分形 RSI。

Exp_AdaptiveCGOscillator_X2 Exp_AdaptiveCGOscillator_X2

趋势交易系统 Exp_AdaptiveCGOscillator_X2, 基于来自来两条 AdaptiveCGOscillator 指标的信号。

FGDI_HTF FGDI_HTF

指标 FGDI 在输入参数中有时间帧选项。

Exp_FisherTransform_X2 Exp_FisherTransform_X2

趋势交易系统 Exp_FisherTransform_X2, 基于来自来两条 FisherTransform 指标的信号。