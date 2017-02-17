Exp_CenterOfGravityCandlesエキスパートアドバイザーはCenterOfGravityCandles指標のシグナルに基づいています。シグナルはバーが閉じるときに指標のローソク足の色に変化があった場合に形成されます。

このエキスパートアドバイザーの実行にはコンパイルされたCenterOfGravityCandles.ex5指標ファイルが必要です。このファイルをterminal_data_folder\MQL5\Indicatorsに配置します。

TradeAlgorithms.mqh ライブラリファイルはノンゼロスプレッドを提供する Expert Adviser の使用、また、注文を出す際のストップロス及びテイクプロフィットのオプション設定を可能にすることにご注意ください。 以下のリンクではライブラリのより多くのバリアントをダウンロードすることができます： 取引アルゴリズム。

下記の検証では Expert Adviser のデフォルト入力パラメータが使用されました。検証には決済逆指値と決済指値は使われていません。

図1 チャートでの取引の例

H6での2015のEURUSDのテスト結果：





図2 テスト結果チャート