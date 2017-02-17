私たちのファンページに参加してください
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
Exp_CenterOfGravityCandle - MetaTrader 5のためのエキスパート
- ビュー:
- 889
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- アップデート済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
Exp_CenterOfGravityCandlesエキスパートアドバイザーはCenterOfGravityCandles指標のシグナルに基づいています。シグナルはバーが閉じるときに指標のローソク足の色に変化があった場合に形成されます。
このエキスパートアドバイザーの実行にはコンパイルされたCenterOfGravityCandles.ex5指標ファイルが必要です。このファイルをterminal_data_folder\MQL5\Indicatorsに配置します。
TradeAlgorithms.mqh ライブラリファイルはノンゼロスプレッドを提供する Expert Adviser の使用、また、注文を出す際のストップロス及びテイクプロフィットのオプション設定を可能にすることにご注意ください。 以下のリンクではライブラリのより多くのバリアントをダウンロードすることができます： 取引アルゴリズム。
下記の検証では Expert Adviser のデフォルト入力パラメータが使用されました。検証には決済逆指値と決済指値は使われていません。
図1 チャートでの取引の例
H6での2015のEURUSDのテスト結果：
図2 テスト結果チャート
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/16786
入力パラメータでの時間枠選択オプションを含むWPR_Histogram_Round指標です。Exp_GStop
このエキスパートアドバイザーは、総損失/利益が事前定義された制限を超えた場合、すべてのポジションをクローズします。
前の4つのバーの分析に基づく非指標システムです。部分決算を実装しました。Exp_TimesDirection
このEAは事前定義された時刻でポジションを開く及び決済します。