请观看如何免费下载自动交易
请在Facebook上找到我们！
加入我们粉丝页
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
在输入参数中带有时段选择选项的 Trigger_Line 指标:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // 指标图表周期 (时段)
本指标需要 Trigger_Line.mq5 指标文件，把它放置在 <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators 目录下。
图1. Trigger_Line_HTF 指标
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/16614
ZigZag_MACDCandle
基于 MACDCandle 指标烛形的之字转向指标(ZigZag)。ASCtrendAlert
ASCtrend 信号灯信号指标有提醒，发送电子邮件和推送通知的功能。
Exp_Trigger_Line
Exp_Trigger_Line EA交易是基于 Trigger_Line 指标信号的。MACDCandleTrend
这是一个使用了 MACDCandle 指标烛形的颜色作为交易信号的信号灯信号指标。