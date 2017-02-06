ASCtrend 信号灯信号指标有提醒，发送电子邮件和推送通知的功能。

基于 MACDCandle 指标烛形的之字转向指标(ZigZag)。

Exp_Trigger_Line EA交易是基于 Trigger_Line 指标信号的。

这是一个使用了 MACDCandle 指标烛形的颜色作为交易信号的信号灯信号指标。