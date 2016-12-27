请观看如何免费下载自动交易
请在Facebook上找到我们！
加入我们粉丝页
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
Normalized_Volume_Oscillator_HTF - MetaTrader 5脚本
- 显示:
- 1137
- 等级:
-
- 已发布:
- 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
在输入参数中带有时段选择选项的 Normalized_Volume_Oscillator 指标:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // 指标图表周期数 (时段)
The indicator requires Normalized_Volume_Oscillator.mq5 indicator file. 把它放置在 <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators 目录下。
图1. Normalized_Volume_Oscillator_HTF 指标
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/16059
登陆到交易账户
这个开发库可以用于在出现“账户被禁用”的错误之后自动连接到交易服务器的过程。Exp_PFE_Extr
基于 PFE 振荡指标信号的 Exp_PFE_Extr 突破交易系统。
PPO_Cloud
表现价格变化的相对平滑率的振荡指标。i-CAiChannel_System_Digit_HTF
在输入参数中带有时段选择选项的 i-CAiChannel_System_Digit 指标。