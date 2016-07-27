此 Exp_Chaikin_Volatility_Stochastic 自动交易程序是基于 Chaikin_Volatility_Stochastic 指标的颜色变化。在柱线收盘时，如果指标的云图颜色改变，则生成交易信号。此 EA 需要指标的编译文件 Chaikin_Volatility_Stochastic.ex5 以便运行。将它放置在<客户端数据文件夹>\MQL5\Indicators\ 中。

注意，如果交易商提供非零点差，并且可在开仓时设置止损及止盈，这个 TradeAlgorithms.mqh 库文件方可在 EA 中使用。您可以下载更多库文件的变体，链接如下: 交易算法。

在测试时使用的省缺自动交易程序的输入参数如下所示。止损和止盈测试中未使用。

图例.1. 图表上的合约历史实例。

测试结果 2015 品种 GBPUSD H4:

图例.2. 测试结果图表



