代码库部分
请观看如何免费下载自动交易
请在Twitter上找到我们！
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
到包裹
EA

Exp_Chaikin_Volatility_Stochastic - MetaTrader 5EA

Nikolay Kositsin | Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português
显示:
1062
等级:
(15)
已发布:
已更新:
\MQL5\Experts\
Exp_Chaikin_Volatility_Stochastic.mq5 (7.14 KB) 预览
\MQL5\Include\
SmoothAlgorithms.mqh (130.2 KB) 预览
TradeAlgorithms.mqh (60.9 KB) 预览
\MQL5\Indicators\
Chaikin_Volatility_Stochastic.mq5 (7.51 KB) 预览
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
MQL5自由职业者 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务

此 Exp_Chaikin_Volatility_Stochastic 自动交易程序是基于 Chaikin_Volatility_Stochastic 指标的颜色变化。在柱线收盘时，如果指标的云图颜色改变，则生成交易信号。此 EA 需要指标的编译文件 Chaikin_Volatility_Stochastic.ex5 以便运行。将它放置在<客户端数据文件夹>\MQL5\Indicators\ 中。

注意，如果交易商提供非零点差，并且可在开仓时设置止损及止盈，这个 TradeAlgorithms.mqh 库文件方可在 EA 中使用。您可以下载更多库文件的变体，链接如下: 交易算法

在测试时使用的省缺自动交易程序的输入参数如下所示。止损和止盈测试中未使用。

图例.1. 图表上的合约历史实例。

图例.1. 图表上的合约历史实例。

测试结果 2015 品种 GBPUSD H4:

图例.2. 测试结果图表

图例.2. 测试结果图表


由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/15780

Chaikin_Volatility_Stochastic_HTF Chaikin_Volatility_Stochastic_HTF

指标 Chaikin_Volatility_Stochastic 在输入参数中有时间帧选项。

Chaikin_Volatility_Stochastic Chaikin_Volatility_Stochastic

当分析蔡金波动率指数时, 这个指标的作者很好奇, 如果它被修改, 以及应用随机过程时它会如何动作。

Exp_iStochKomposter Exp_iStochKomposter

基于 iStochKomposter 指标信号的交易系统。

Exp_ColorJFatl_Digit Exp_ColorJFatl_Digit

此 Exp_ColorJFatl_Digit 自动交易程序是基于 ColorJFatl_Digit 指标的颜色变化。