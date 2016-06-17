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Exp_Chaikin_Volatility_Stochastic - эксперт для MetaTrader 5
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Эксперт Exp_Chaikin_Volatility_Stochastic построен на основе изменения цвета индикатора Chaikin_Volatility_Stochastic. Сигнал на совершение сделки формируется в момент закрытия бара, если произошло изменение цвета облака индикатора. Для корректной работы сгенерированного советника необходимо наличие откомпилированного файла индикатора Chaikin_Volatility_Stochastic.ex5 в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators.
Следует учесть, что файл библиотеки TradeAlgorithms.mqh предназначен для использования экспертов у брокеров, предлагающих ненулевой спред и возможность установки Stop Loss и Take Profit одновременно с открытием позиции. Другие варианты этой библиотеки можно скачать по ссылке Trade Algorithms.
При тестах, приведенных ниже, использовались входные параметры эксперта по умолчанию. Stop Loss и Take Profit в тестах не использовались.
Рис.1. Примеры сделок на графике
Результаты тестирования за 2015 год на GBPUSD H4:
Рис.2. График результатов тестирования
Индикатор Chaikin_Volatility_Stochastic с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.Exp_iWPRSign
Торговая система, построенная на сигналах индикатора iWPRSign.
Торговая система, построенная на сигналах индикатора iStochKomposter.iDeMarkerSign
Семафорный стрелочный сигнальный индикатор с использованием выхода из зон перекупленности и перепроданности классического осциллятора Демарка.