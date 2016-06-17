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Exp_Chaikin_Volatility_Stochastic - эксперт для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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Просмотров:
1753
Рейтинг:
(15)
Опубликован:
Обновлен:
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Эксперт Exp_Chaikin_Volatility_Stochastic построен на основе изменения цвета индикатора Chaikin_Volatility_Stochastic. Сигнал на совершение сделки формируется в момент закрытия бара, если произошло изменение цвета облака индикатора. Для корректной работы сгенерированного советника необходимо наличие откомпилированного файла индикатора Chaikin_Volatility_Stochastic.ex5 в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators.

Следует учесть, что файл библиотеки TradeAlgorithms.mqh предназначен для использования экспертов у брокеров, предлагающих ненулевой спред и возможность установки Stop Loss и Take Profit одновременно с открытием позиции. Другие варианты этой библиотеки можно скачать по ссылке Trade Algorithms.

При тестах, приведенных ниже, использовались входные параметры эксперта по умолчанию. Stop Loss и Take Profit в тестах не использовались.

Рис.1. Примеры сделок на графике

Рис.1. Примеры сделок на графике

Результаты тестирования за 2015 год на GBPUSD H4:

Рис.2. График результатов тестирования

Рис.2. График результатов тестирования


Chaikin_Volatility_Stochastic_HTF Chaikin_Volatility_Stochastic_HTF

Индикатор Chaikin_Volatility_Stochastic с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

Exp_iWPRSign Exp_iWPRSign

Торговая система, построенная на сигналах индикатора iWPRSign.

Exp_iStochKomposter Exp_iStochKomposter

Торговая система, построенная на сигналах индикатора iStochKomposter.

iDeMarkerSign iDeMarkerSign

Семафорный стрелочный сигнальный индикатор с использованием выхода из зон перекупленности и перепроданности классического осциллятора Демарка.