这个类可以控制 MIDI 设备, 位于 IncMIDI.mqh 文件。它的使用例子在 eMIDI.mq5 文件。

使用 CMIDI 类的顺序

  1. 使用类连接文件:
    #include <IncMIDI.mqh>
  2. 声明类:
    CMIDI m;
  3. 使用 SetMusic(string & aMusic[]) 方法传递音乐节目。

  4. 允许使用 Play(bool aSynch=true) 方法播放。如果 aSynch 为真, 播放以同步方式执行, 在周期中暂停用 Sleep() 函数。如果 aSynch 为假, 播放以同步方式执行, 此外您可以使用 Stop() 方法停止。在同步模式下, 在 EA 的 ChartEvent() 的函数中必须调用 ChartEvent() 方法。

  5. 工作完成后调用 Stop() 方法。有必要关闭 MIDI 设备, 否则您必须重起客户端来释放它。

音乐节目

音乐节目记录在字符串数组。在数组中元素是动作清单。动作以逗号分隔。首先写一个命令, 一个等号以及一个命令值。以下命令可用:

  • Tick - 一个数组元素的执行时间, 毫秒为单位。它定义播放执行的间隔。
  • Volume - 音量级别, 从 0 到 100。
  • VolumeL - 左声道音量级别, 从 0 到 100。
  • VolumeR - 右声道音量级别, 从 0 到 100。
  • Instrument - 选择音乐工具, 从 0 到 127。
  • NoteDN - 音符按下。数字 60 对应主八度的音符 "do(1-多)" , 61 - 为 "升 C", 62 - 为 "re(2-来)", 等等。
  • NoteUP - 音符释放。对于有些仪器不能使用释放键, 声音会自己消失, 而对于一些键会被强制按下。

它可以和弦, 例如, "NoteDN=57, NoteDN=60, NoteDN=64"。可以在几台仪器上并行播放, 例如, "Instrument=1, NoteDN=60, Instrument=123, NoteDN=60"。不同仪器的音量不能改变, 它们以相同音量播放, 但是您可以改变不同播放部分的音量, 例如:

"Tick=1500, Instrument=123, Volume=100, NoteDN=60",
"VolumeL=0, VolumeR=100, NoteDN=64",
"VolumeL=100, VolumeR=0, NoteDN=57",
"Volume=50, NoteDN=67, NoneDN=57",
"Volume=25, NoteDN=64, NoneDN=67"

该 CMIDI 类的方法 

  • void ChartEvent(const int id,const long &lparam,const double &dparam,const string &sparam) - 当使用异步播放模式时在函数中调用。
  • void Play(bool aSynch=true) - 允许播放。如果 aSynch 为假, 在 OnChartEvent 函数必须调用 ChartEvent() 方法。  
  • void Stop() - 在异步模式中停止播放。停止播放并关闭设备。
  • void SetMusic(string & aMusic[]) - 发送音乐节目数组。
  • void SetEventID(ushort aID) - 设置自定义事件号码。在异步模式播放时必须。省缺值为 1 时, 没必要调用。

