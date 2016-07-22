無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Exp_WPRSIsignal - MetaTrader 5のためのエキスパート
WPRSIsignal指標のシグナルに基づいた取引システム。取引を実行するためのシグナルは、バーが閉じるときに指標に色のついた矢印が表示された場合に形成されます。
エキスパートアドバイザーの動作にはコンパイルされたWPRSIsignal.ex5指標ファイルが必要です。このファイルを<terminal_data_folder>\MQL5\Indicatorsに保存します。
TradeAlgorithms.mqhライブラリファイルは ノンゼロスプレッドを提供するブローカーでエキスパートアドバイザーを使用し決済逆指値と決済指値を設定してポジションを開くことを可能にします。ライブラリのより多くのバリアントは取引アルゴリズムでダウンロードできます。
下記の検証では Expert Adviser のデフォルト入力パラメータが使用されました。検証には決済逆指値と決済指値は使われていません。
図1 チャートでの取引の例
H4での2015のEURJPYの検証結果：
図2 検証結果のチャート
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/15240
Exp_SuperTrend
SuperTrend指標のシグナルに基づいた取引システム。Exp_StepMA_NRTR
StepMA_NRTR指標のシグナルに基づいた取引システム。